Ukrayna Başbakanı: Ukrayna'nın Elektrik Sistemi Enerji Tesislerine Yönelik Yeni Saldırılara Rağmen Çalışıyor Güncel Haberler KİEV, 6 Aralık (Xinhua) -- Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın enerji tesislerini hedef alarak düzenlediği son füze saldırılarına rağmen Ukrayna'nın elektrik sisteminin çalıştığını ve sağlam kaldığını söyledi. KİEV, 6 Aralık (Xinhua) -- Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın enerji tesislerini hedef alarak düzenlediği son füze saldırılarına rağmen Ukrayna'nın elektrik sisteminin çalıştığını ve sağlam kaldığını söyledi. Shmyhal, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın kuzeyinde yer alan Kiev bölgesi, iç kesimlerinde Vinnytsya bölgesi ve güneyde Odesa bölgesindeki enerji tesislerinin füze saldırılarıyla vurulduğunu belirtti. Ukrayna devlet enerji şirketi Ukrenergo, saldırıların ardından Ukrayna'nın enerji sistemindeki durumun "zor ama kontrol edilebilir" olduğunu duyurdu. Ukrenergo yaptığı açıklamada, ülke genelinde bütün bölgelerde acil elektrik kesintilerinin başlatıldığı kaydedildi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Hava Kuvvetleri'nin Telegram'dan yaptığı açıklamada Pazartesi günü Rusya tarafından Ukrayna'nın kritik altyapısına yönelik atılan 70'ten fazla füzeden 60'tan fazlasının düşürüldüğü kaydedildi. Saldırı, Rusya'nın 10 Ekim'den bu yana Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarının sekizinci dalgasına işaret ediyor. Kaynak: Xinhua / Güncel Ukrayna Rusya Kiev Güncel Haberler

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