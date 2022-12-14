Ukrayna Başbakanı: Ukrayna, Kış Sezonunu Geçirmek İçin Ortaklarından 1 Milyar ABD Doları Alacak

KİEV, 14 Aralık (Xinhua) -- Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal Salı günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın soğuk kış dönemini geçirmek için ortaklarından 1 milyar ABD doları alacağını söyledi.

KİEV, 14 Aralık (Xinhua) -- Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal Salı günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın soğuk kış dönemini geçirmek için ortaklarından 1 milyar ABD doları alacağını söyledi.

Hükümetin basın servisinin bildirdiğine göre Şmıgal söz konusu açıklamayı Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen "Ukrayna Halkının Yanında Durmak" başlıklı uluslararası konferansın ardından Fransız Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptı.

Şmıgal, yardımın 500 milyon dolarlık kısmının, Ukrayna'ya bağış olarak verileceğini ve geri kalanının ise mal, hizmet ve krediler şeklinde teslim edileceğini belirtti.

Başbakan, yardımın çoğunun bu yılın sonuna kadar Ukrayna'ya ulaşacağını söyledi.

Bu haftanın başında Şmıgal, ülkesinin Rus saldırılarında hasar gören enerji altyapısının acil olarak desteklenmesi için en az 1 milyar dolara ihtiyacı olduğunu söylemişti.