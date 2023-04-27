Ukrayna Başbakanı Şmıgal, Zelenskiy ve Şi'nin verimli bir görüşme yaptıklarını belirtti

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında dün yapılan telefon görüşmesinin son derece verimli geçtiğini söyledi.

İtalya Hükümeti'nin dün Roma'da düzenlediği "Ukrayna'nın Yeniden İnşası" konulu konferansa katılan Şmıgal, bugün de Yabancı Basın Derneği'nde ülkedeki temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkesinin yeniden inşasına yönelik dünkü konferansın verimli geçtiğini belirten Şmıgal, destekleri dolayısıyla İtalya'ya teşekkür etti. Şmıgal, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Ukrayna'nın 360 derecelik bir açıyla her bakımdan desteklenmesi konusunu ele aldıklarını anlattı.

Zelenskiy ile Şi arasında dün yapılan telefon görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şmıgal, "Çok verimli bir görüşmeydi. Bu görüşme, ilişkilerimizde yeni bir aşama açıyor. Ukrayna ile Çin arasındaki ilişkilerin olumlu şekilde gelişmesi için yeni bir başlangıç olacağına inanıyorum." dedi.

Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğiyle ilgili olarak da Başbakan Şmıgal, "Ukrayna ordusu, bugün itibarıyla zaten NATO standartlarında bir ordu. NATO ilkelerine göre hareket ediyor ve NATO silahlarını kullanıyor. Ukrayna'nın NATO'ya girişi, İttifak için de faydalı olacak diye düşünüyorum. Vilnius'taki zirve toplantısında mümkün olan en somut yaklaşımı ve katılımımıza ilişkin 'Ne zaman?' sorusunun yanıtını almayı bekliyoruz. Ukrayna, NATO'ya katılacak." diye konuştu.

Şmıgal, savaşın başından bu yana Ukrayna'nın enerji altyapısının çok fazla saldırıya maruz kaldığını belirterek, "Enerji güvenliğimiz, Rusya'nın düzenlediği saldırılarla mahvoldu. Geniş kapsamlı işgalin başından bu yana 5 binden fazla füze ve insansız hava aracı saldırısı gerçekleştirildi." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından belirlenen barış için bir yol haritalarının olduğunu dile getiren Şmıgal, Rus güçlerinin işgal ettiği Ukrayna topraklarının özgürleştirilmeden barışın mümkün olamayacağını vurguladı.

Sabah saatlerinde Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus tarafından kabul edildiğini anlatan Şmıgal, Ukrayna'da barışın nasıl olabileceğini ele aldıklarını ve Papa'yı Ukrayna'ya davet ettiğini belirtti.

Şmıgal, savaşa rağmen Avrupa Birliği'ne (AB) üye olmak için gerekli reformları da uygulamaya koymaya çalıştıklarını ifade etti.