Ukrayna Başbakanı Şmigal: 'Mücadelemizi sürdürüyoruz, kaybetmeye niyetimiz yok'

Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal, "(Savaştaki) Ukrayna mücadelesini sürdürüyor ve kaybetmeye niyeti yok. Avrupa'nın desteğine sahibiz." dedi.

Şmigal, resmi ziyaret için bulunduğu Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Hırvat mevkidaşı Andrej Plenkovic ile basın toplantısı düzenledi.

Kiev'in ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ile işbirliği konusunda iyimser olduğunu ifade eden Şmigal, "(Savaştaki) Ukrayna mücadelesini sürdürüyor ve kaybetmeye niyeti yok. Avrupa'nın desteğine sahibiz." diye konuştu.

Şmigal, adil bir barışın sağlanmasını istediklerinin altını çizerek, "Barışı Ukrayna'dan daha fazla isteyen bir ülke yoktur." dedi.

"Ukrayna'nın başarısızlığı Avrupa için güvenlik riski oluşturabilir"

Hırvatistan Başbakanı Plenkovic de Ukrayna'nın kendisini savunabilmesi için ülkelerinden ekonomik ve askeri destek beklediğini belirterek, "Ukrayna'nın herhangi bir başarısızlığı Avrupa ülkeleri için büyük bir güvenlik riski oluşturabilir." ifadesini kullandı.

Hırvatistan'ın Ukrayna'ya desteğinin süreceğini vurgulayan Plenkovic, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve haklarına sadık kalacak barışın sağlanmasından yana olduklarını dile getirdi.

Plenkovic, Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinin hızlanmasını temenni ettiklerini belirterek, Rusya'ya yeni yaptırım paketini de desteklediklerini sözlerine ekledi.

Ukrayna Başbakanı Şmigal, daha sonra Zagreb'de Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic ile bir araya gelerek, Hırvatistan Meclisinde milletvekillerine hitap edecek.