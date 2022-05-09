Ukrayna Başbakanı Savaşın Maliyetini VOA'e Anlattı - Haberler

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Ukrayna Başbakanı Savaşın Maliyetini VOA'e Anlattı

DailyMotion.com - Güncel
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Varşova'daki uluslararası bağış konferansında 6,5 milyar dolarlık yardım taahhüdü alan Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, Amerika'nın Sesi'ne yaptığı açıklamada ülkesinin son 4 ayda bütçe açığının ayda 5 milyar dolara çıktığını hatırlatarak, daha fazla destek talebini yineledi.

Varşova'daki uluslararası bağış konferansında 6,5 milyar dolarlık yardım taahhüdü alan Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, Amerika'nın Sesi'ne yaptığı açıklamada ülkesinin son 4 ayda bütçe açığının ayda 5 milyar dolara çıktığını hatırlatarak, daha fazla destek talebini yineledi

DailyMotion.com / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna, Güncel, Haberler

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