Ukrayna Başbakanı Savaşın Maliyetini VOA'e Anlattı

Varşova'daki uluslararası bağış konferansında 6,5 milyar dolarlık yardım taahhüdü alan Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, Amerika'nın Sesi'ne yaptığı açıklamada ülkesinin son 4 ayda bütçe açığının ayda 5 milyar dolara çıktığını hatırlatarak, daha fazla destek talebini yineledi

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