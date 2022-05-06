Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: "Azovstal fabrikasından 50 sivil tahliye edildi" - Haberler

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Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: "Azovstal fabrikasından 50 sivil tahliye edildi"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: 'Azovstal fabrikasından 50 sivil tahliye edildi'

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, "Mariupol'deki Azovstal çelik fabrikasından aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların bulunduğu en az 50 sivil başarıyla tahliye edildi" dedi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, "Mariupol'deki Azovstal çelik fabrikasından aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların bulunduğu en az 50 sivil başarıyla tahliye edildi" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna'nın Mariupol kentindeki Azovstal çelik fabrikasında bulunan sivillerin tahliyesine ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Azovstal çelik fabrikasından aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların bulunduğu 50 kişiyi çıkarmayı başardık. Yarın sabah tahliye operasyonuna devam edeceğiz" dedi.

Rus ordusunun kuşatması altındaki Azovstal fabrikasından en son iki grup halinde yaklaşık 125 kişinin güvenli bölgeye tahliye edildiği duyurulmuştu.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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