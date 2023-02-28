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Ukrayna Başbakan Yardımcısı: AB'nin Ek Üyelik Şartlarını Yıl Sonuna Kadar Yerine Getireceğiz

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Ukrayna Başbakan Yardımcısı: AB'nin Ek Üyelik Şartlarını Yıl Sonuna Kadar Yerine Getireceğiz

KİEV, 28 Şubat (Xinhua) -- Ukrayna, yıl sonuna kadar AB Komisyonu'nun üyelik görüşmelerini başlatmaya yönelik ek şartlarını yerine getirmek için hazır bekliyor.

KİEV, 28 Şubat (Xinhua) -- Ukrayna, yıl sonuna kadar AB Komisyonu'nun üyelik görüşmelerini başlatmaya yönelik ek şartlarını yerine getirmek için hazır bekliyor.

Ukrayna'nın devlete ait Ukrinform Haber Ajansı'nın Pazartesi günkü haberine göre, Avrupa ve Avrupa-Atlantik Entegrasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Olha Stefanishyna Ukrayna'nın Avrupa Birliği ile daha yakın işbirliği için gereken 7 tavsiye konusunda gerekli çalışmaları tamamladığını söyledi.

Stefanishyna, Ukrayna'nın özellikle yolsuzlukla mücadele ve kitlesel iletişim araçlarının reformu konularında ilerleme kaydettiğini dile getirdi.

Bakan Yardımcısı, "Şimdi Avrupa Komisyonu'nun değerlendirmesini ve sonraki tavsiyelerini bekliyoruz" diye konuştu.

AB liderleri, Ukrayna'yı Haziran 2022'de birliğe aday üye olarak kabul etmişti.

Avrupa Komisyonu, üyelik görüşmelerini başlatmak için Ukrayna tarafından yerine getirilmesi gereken 7 şart belirlemişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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