Ukrayna: Umarız ki günün sonunda bizi barışa daha da yaklaştıracak anlaşmaya varırız

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, savaşı sona erdirmek için barış planı üzerinde Almanya'da görüşmeleri sürdürdüklerini, gün sonuna kadar anlaşmaya varılmasının mümkün olabileceğini bildirdi.

Umerov, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımında, Rusya- Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için ABD tarafından önerilen barış planı üzerinde Almanya'da devam eden görüşmeler hakkında bilgi verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner ile dünden beri Berlin'de görüşmeler sürdürdüklerini aktaran Umerov, "Umarız ki günün sonunda bizi barışa daha da yaklaştıracak anlaşmaya varırız." ifadesini kullandı.

Umerov, "Ukrayna-ABD görüşmeleri son iki gündür yapıcı ve verimli geçti, gerçek ilerleme kaydedildi." değerlendirmesinde bulundu.

Berlin'de devam eden görüşmelere ilişkin medyada farklı "söylentiler" ve "spekülasyonların" ortaya çıktığını ve buna güvenmemek gerektiğini vurgulayan Umerov, şunları kaydetti:

"Steve Witkoff ve Jared Kushner liderliğindeki ABD ekibi, Ukrayna'nın kalıcı barış anlaşmasına ulaşmasına yardımcı olmak için son derece yapıcı şekilde çalışıyor."

Umerov, savaşı bitirmek için sarf ettiği çabalardan dolayı ABD'ye teşekkür etti.