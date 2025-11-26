Haberler

Ukrayna Barış Planı İçin ABD'li Yetkililer Kiev'de

Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Daniel Driscoll'un bu hafta Kiev'e gelerek iki ülke arasında barış planını görüşeceğini duyurdu. Yermak, ABD'nin barış sürecini desteklemek için gerekli adımları atmaya hazır olduklarını ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Daniel Driscoll'un, "barış planını" görüşmek için bu hafta Kiev'e gelmesini beklediklerini bildirdi.

Yermak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Driscoll ile telefonda görüştüğünü belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Daniel Driscoll'un bu hafta Kiev'e geleceğine yönelik açıklama yaptığını aktaran Yermak, "Bu hafta ordu sekreterini Kiev'de bekliyoruz ve kan dökülmesini durdurmak için gerekli adımları mümkün olan en kısa sürede tamamlamak için çalışmaya devam etmeye hazırız." ifadesini kullandı.

Yermak, ABD'nin, Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmak için hazırladığı "barış planı" üzerinde İsviçre'de görüşmelerin yapıldığını anımsatarak, "Cenevre'de sağlam bir temel atıldı ve Başkan (Volodimir) Zelenskiy ile Kiev'deki tüm ekip, daha fazla çalışmaya kararlı. Ukrayna hiçbir zaman barışa engel olmadı ve olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Trump ve Zelenskiy'nin görüşmesine hazırlık için çalıştıklarını kaydeden Yermak, "Devlet başkanlarının toplantısı tarafımızca titizlikle ve hızlı bir şekilde hazırlanacaktır." açıklamasını yaptı.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, sosyal medya hesabından 25 Kasım'da yaptığı paylaşımda, Zelenskiy'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak amacıyla hazırlanan "barış planı" için ABD Başkanı Trump'la görüşmek üzere bu ay ABD'ye gideceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
