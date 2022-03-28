Ukrayna Askerleri Kiev Yakınlarında Devriyede

Görüntüler başkent Kiev yakınlarındaki Lukyanivka kasabasından. Kasabadaki enkaz yığınları ve Rus ordusundan ele geçirilen teçhizatlar dikkat çekiyor. Ukrayna ordusunun son günlerde Kiev çevresinde karşı saldırıya geçtiği ve bazı bölgeleri geri aldığı belirtiliyor.

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