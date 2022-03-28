Ukrayna Askerleri Kiev Yakınlarında Devriyede - Haberler

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Ukrayna Askerleri Kiev Yakınlarında Devriyede

DailyMotion.com - Güncel
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Görüntüler başkent Kiev yakınlarındaki Lukyanivka kasabasından. Kasabadaki enkaz yığınları ve Rus ordusundan ele geçirilen teçhizatlar dikkat çekiyor.

Görüntüler başkent Kiev yakınlarındaki Lukyanivka kasabasından. Kasabadaki enkaz yığınları ve Rus ordusundan ele geçirilen teçhizatlar dikkat çekiyor. Ukrayna ordusunun son günlerde Kiev çevresinde karşı saldırıya geçtiği ve bazı bölgeleri geri aldığı belirtiliyor.

DailyMotion.com / Güncel

Ukrayna, Kiev, Rus, Güncel, Haberler

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