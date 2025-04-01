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Ukrayna, Anlaşmaya Rağmen Rusya'ya Enerji Altyapısına Saldırdı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın son 24 saatte enerji altyapılarına iki saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırılar sonrası bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı. Ukrayna, ABD ile varılan anlaşmaya rağmen saldırılarını sürdürüyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, ABD ile varılan anlaşmaya rağmen son 24 saatte iki kez enerji altyapılarına saldırı düzenlediğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna ordusunun, son 24 saatte Rus toprağı Belgorod ve ilhak edilen Zaporijya bölgesindeki elektrik trafo merkezlerine insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlediği ileri sürüldü.

Saldırı sonucu bölgelerdeki bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintisi yaşandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kiev yönetimi, Rusya ve ABD arasında Ukrayna meselesinin kademeli şekilde çözülmesine yönelik sağlanan anlaşmaları desteklediği yönündeki açıklamalarına rağmen, Rus enerji tesislerine yönelik tek taraflı saldırılarını her gün sürdürüyor."

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18 Mart'ta yaptığı görüşmenin ardından, Rusya ve Ukrayna'nın 30 gün boyunca enerji altyapı tesislerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşmaya vardığı açıklanmıştı.

Kremlin, ABD ile varılan anlaşma kapsamında, Rusya ve Ukrayna'da petrol rafinerileri ve enerji boru hatları gibi tesislere saldırıların durdurulacağını bildirmişti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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