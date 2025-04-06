Ukrayna, Anlaşmaya Rağmen Rus Enerji Altyapılarına Saldırıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, ABD ile varılan anlaşmaya rağmen Rus enerji altyapılarına saldırılar düzenlediğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın son 24 saatte Rusya'nın Bryansk, Rostov ve Voronej bölgeleri ile ilhak edilen Kırım'daki enerji altyapı tesislerine yönelik insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlediği belirtildi.

Saldırılar sonucu doğal gaz boru hatlarının hasar gördüğüne, bazı bölgelerde elektrik kesintilerinin yaşandığına işaret edilen açıklamada, "(Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'nin 18 Mart itibarıyla enerji altyapılarına saldırıların durdurulmasına yönelik anlaşmaya uyacağını duyurmasından bu yana Rusya'nın enerji altyapısı saldırılara maruz kalıyor." ifadesi kullanıldı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18 Mart'ta yaptığı görüşmenin ardından, Rusya ve Ukrayna'nın 30 gün boyunca enerji altyapı tesislerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşmaya vardığı açıklanmıştı.

Kremlin, ABD ile varılan anlaşma kapsamında Rusya ve Ukrayna'da petrol rafinerileri ve enerji boru hatları gibi tesislere yönelik saldırıların durdurulacağını bildirmişti.