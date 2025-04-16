Ukrayna, Anlaşmaya Rağmen Rus Enerji Altyapılarına Saldırdı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, ABD ile varılan anlaşmaya rağmen son 24 saatte enerji altyapılarına 6 kez saldırı düzenlediğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, son 24 saatte Rus toprağı Belgorod, Bryansk ve Kursk ile ilhak edilen Herson bölgelerindeki enerji altyapı tesislerine topçu ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediği belirtildi.

Saldırı sonucu bu bölgelerdeki bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintilerinin yaşandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin son 24 saatte Rus enerji altyapı unsurlarına 6 kez saldırı düzenlediği kaydedildi. Kiev yönetimi, Rusya ile ABD arasında 18 Mart itibarıyla 30 gün boyunca enerji unsurlarına saldırıların durdurulmasına yönelik yapılan anlaşmayı ihlal ederek, Rus enerji altyapı unsurlarını tek taraflı olarak vurmaya devam etti."

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18 Mart'ta yaptığı görüşmenin ardından Rusya ve Ukrayna'nın 30 gün boyunca enerji ve altyapı tesislerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşmaya vardığı açıklanmıştı.

Ancak anlaşmaya rağmen Moskova ve Kiev birbirlerini enerji ve altyapı tesislerine yönelik saldırıları sürdürmekle suçluyor.