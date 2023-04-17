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Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov Türkiye'ye geliyor

Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov Türkiye'ye geliyor

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yarın Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile bir araya gelecek.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yarın Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile bir araya gelecek.

Milli Savunma Bakanlığından alınan bilgiye göre, Akar'ın daveti üzerine Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov yarın Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

Milli Savunma Bakanı Akar, Kubrakov ile Kayseri'de bir araya gelecek.

Görüşmede, Türkiye'nin girişimleri ile oluşturulan tahıl girişimi başta olmak üzere ikili konuların ele alınması bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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