Ukrayna, Ağustos Ayında 58 Kilometrekarelik Alanı Tekrar Kontrol Altına Aldı

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, ağustos ayında toplam 58 kilometrekarelik alanda yeniden kontrolü sağladıklarını bildirdi.

Genelkurmay Başkanı Sırskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya- Ukrayna savaşıyla ilgili cephedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Ukrayna ordusunun ağustos ayındaki faaliyetleri hakkında bilgiler paylaşan Sırskiy, "Ağustos 2025, ordumuz için büyük sınavlarla dolu bir ay oldu, ama sonuçta birçok olumlu sonuç elde ettik." ifadesini kullandı.

Sırskiy, Rus ordusunun, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine göre cephede 3 kat daha fazla birliğe ve ekipmana sahip olduğuna işaret ederek, böylece üstünlük sağlamaya çalıştığını kaydetti.

Oleksandr Sırskiy, Rusların yaz aylarında, Ukrayna'nın Donetsk ve Zaporijya bölgelerinde stratejik üstünlüğü elde etmek için saldırı başlattıklarını, ama Ukrayna ordusunun bunu önlediğini belirtti.

Sırskiy, "Ruslar, Zaporijya'daki taarruzu ertelemek ve deniz kuvvetlerini Donetsk bölgesine kaydırmak zorunda kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Rus ordusunun "küçük gruplarla" saldırı düzenleyerek yerleşim yerlerini ele geçirmeye çalıştığını kaydeden Sırskiy, "Ağustos ayında 58 kilometrekarelik bir alanda kontrol yeniden sağlandı ve bir dizi yerleşim birimi kurtarıldı." açıklamasını yaptı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy, Rus ordusunun imkanlarını azaltmak amacıyla Rusya'nın derinliklerindeki hedeflere yönelik İHA saldırıları düzenlemeye devam ettiklerini vurguladı.

Sırskiy, "İnsansız hava araçlarımız, geçen ay toplamda 67 binden fazla düşman hedefine saldırı düzenledi." bilgisini paylaştı.