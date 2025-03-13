Demirtaş'tan İmralı süreci ile ilgili yeni açıklama: Pazarlık yapılmamıştır

Demirtaş üç konu başlığı sıraladı: Kesinlikle pazarlık yapılmadı
Bir yılda 6 kez kırmızı ışık ihlali yapanların ehliyeti iptal edilecek

"Bunu yapanın ehliyetini iptal edip göz doktoruna göndereceğiz"
İki milyon Turknet kullanıcısının kişisel verileri çalındı

Ünlü firmaya soğuk duş! İnternet abonelerinin tüm bilgileri çalındı
Meclis üyesi Yusuf Özcan'ın kadına şiddet görüntüleri ortaya çıktı

Meclis üyesinin karşısındaki kadına yaptıklarına bakar mısınız?

Ukrayna, ABD'nin 30 Günlük Ateşkes Teklifini Kabul Etmeye Hazır

Ukrayna, ABD'nin 30 Günlük Ateşkes Teklifini Kabul Etmeye Hazır
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna, Suudi Arabistan'da yapılan görüşmelerin ardından ABD'nin önerdiği '30 günlük acil geçici ateşkesi' kabul etmeye hazır olduğunu duyurdu. Taraflar arasında insani yardım çabalarının önemi vurgulandı.

1. ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Toplantıdan çeşitli görüntüler

Ukrayna, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde ABD heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından, Washington'un önerdiği "30 günlük acil geçici ateşkesi" kabul etmeye hazır olduğunu duyurdu.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Ukrayna, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde ABD heyetiyle olan görüşmelerin ardından, Washington'un önerdiği "30 günlük acil geçici ateşkesi" kabul etmeye hazır olduğunu bildirdi.

Salı günü iki ülke yetkilileri arasında saatler süren görüşmelerin ardından yayımlanan ortak açıklamada, ateşkesin karşılıklı mutabakatla uzatılabileceği belirtildi. Açıklamada, "ABD, Rusya'ya kendilerinden gelecek karşılığın barışa ulaşmanın anahtarı olduğunu iletecek" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Washington'un " Ukrayna'ya yönelik askıya alınan istihbarat paylaşımını derhal yeniden başlatma ve güvenlik yardımlarına devam etme" kararı aldığı da ifade edildi. Tarafların özellikle ateşkes süresince insani yardım çabalarının önemini ele aldığı da vurgulandı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
img

Unutulmaz dizi film oluyor! Kadro dikkat çekti
img

Ölü olduğu iftara davet edilince ortaya çıktı
img

İbadeti şova çevirenlerin yeni icadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehrin göbeğinde mide bulandıran olay! 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti

Şehrin göbeğinde 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti
SPK açıkladı: Kripto piyasalarında yeni dönem resmen başladı

SPK açıkladı: Kripto piyasalarında yeni dönem resmen başladı
Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, 'Oruç' uyarısı yapanlara kızdı

Meclis kürsüsünde su içti, "oruç" uyarısı yapanları fırçaladı
'Tacize uğradım' diyen Ayşegül Selik'ten geri adım: Evden kaçmak için babama iftira attım

"Tacize uğradım" diyen Ayşegül'den geri adım: Babama iftira attım
Doğuştan fanatik! Adını ve soyadını duyan inanamıyor

Doğuştan fanatik! Adını ve soyadını duyan inanamıyor
Bakan Yerlikaya'dan sokak köpekleri açıklaması: Müfettişler 2 ayda bir belediyeleri denetleyecek

Bakanlık harekete geçti! Belediyelerin artık bahanesi kalmayacak

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.