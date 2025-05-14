Ukrayna, ABD ile Doğal Kaynaklar Anlaşmasını Resmi Olarak Tamamladı

KİEV, 14 Mayıs (Xinhua) -- Ukrayna, ABD'yle yaptığı doğal kaynaklar anlaşmasına ilişkin iç prosedürlerin tamamlandığını teyit eden resmi belgeyi ABD'ye iletti. Söz konusu anlaşma çerçevesinde Ukrayna'nın yeniden inşasına yönelik ortak bir yatırım fonu kurulması öngörülüyor.

Interfax- Ukrayna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Ukrayna Birinci Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Sviridenko, belgeyi salı günü Kiev'deki ABD Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Julie Davis'e teslim etti.

Kısmen Ukrayna'nın maden kaynakları, gaz ve petrolden alınacak yeni lisanslarla finanse edilecek olan fonun kurulmasına ilişkin anlaşma 30 Nisan'da Washington DC'de Sviridenko ve ABD Hazine Bakanı Scott Bessent tarafından imzalandı.

Sviridenko'ya göre fon, iki ülke tarafından ortaklaşa yönetilecek ve ortaklaşa finanse edilecek. Öte yandan Ukrayna, kendi maden ve enerji kaynakları üzerinde mülkiyet ve tam kontrol sahibi olmaya devam edecek.