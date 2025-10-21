Haberler

Ukrayna, ABD ile 25 Patriot Hava Savunma Sistemi Satın Alacak

Güncelleme:
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, ABD ile 25 adet Patriot hava savunma sistemi satın almak için bir sözleşme hazırlığında olduklarını açıkladı. Bu sistemlere acil ihtiyaç duyduklarını belirten Zelenskiy, uzun vadeli güvenlik garantileri için ek sistemlerin de gerekli olduğunu vurguladı.

KİEV, 21 Ekim (Xinhua) -- Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'yle, 25 adet Patriot hava savunma sistemi satın alınmasına yönelik bir sözleşme hazırlığında olduklarını açıkladı.

Interfax-Ukrayna Haber Ajansı'nın pazartesi günkü haberine göre bu sistemlerden birçoğuna acil olarak ihtiyaç duyduklarını kaydeden Zelenskiy, uzun vadede güvenlik garantisi olarak da ek sistemlerin gerekli olacağını vurguladı.

Patriot sistemlerini bekleyen başka ülkeler de olduğunu hatırlatan Zelenskiy, ABD'de siyasi iradenin, Ukrayna'ya öncelik vermeyi tercih edebileceğini söyledi.

Ukrayna, ilk Patriot sistemini Nisan 2023'te teslim almıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
