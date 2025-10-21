Ukrayna, ABD ile 25 Patriot Hava Savunma Sistemi Satın Alacak

KİEV, 21 Ekim (Xinhua) -- Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'yle, 25 adet Patriot hava savunma sistemi satın alınmasına yönelik bir sözleşme hazırlığında olduklarını açıkladı.

Interfax-Ukrayna Haber Ajansı'nın pazartesi günkü haberine göre bu sistemlerden birçoğuna acil olarak ihtiyaç duyduklarını kaydeden Zelenskiy, uzun vadede güvenlik garantisi olarak da ek sistemlerin gerekli olacağını vurguladı.

Patriot sistemlerini bekleyen başka ülkeler de olduğunu hatırlatan Zelenskiy, ABD'de siyasi iradenin, Ukrayna'ya öncelik vermeyi tercih edebileceğini söyledi.

Ukrayna, ilk Patriot sistemini Nisan 2023'te teslim almıştı.