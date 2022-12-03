Ukrayna, ABD'den 1,5 Milyar Dolarlık Hibe Yardımı Aldı

KİEV, 3 Aralık (Xinhua) -- Ukrayna Maliye Bakanlığı Cuma günü Facebook'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Dünya Bankası tarafından seferber edilen ABD'den 1,5 milyar dolar hibe yardımı aldığını söyledi.

KİEV, 3 Aralık (Xinhua) -- Ukrayna Maliye Bakanlığı Cuma günü Facebook'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Dünya Bankası tarafından seferber edilen ABD'den 1,5 milyar dolar hibe yardımı aldığını söyledi.

Bakanlık, finansmanın, Dünya Bankası'nın Ukrayna'da İdari Kapasite Dayanıklılığı için Kamu Harcamaları projesi kapsamında ABD hükümeti tarafından Ukrayna'ya sağlanan 4,5 milyar dolarlık ek hibe finansmanının ilk dilimi olduğunu söyledi.

Finansmanın yaşlılar için emeklilik maaşı, sosyal yardım, sağlık hizmetleri harcamalarını karşılama ve diğer ödemeler için kullanılacağı belirtildi.

Bankanın web sitesine göre, Dünya Bankası, Rusya-Ukrayna çatışmasının ekonomik etkilerine karşı Ukrayna'yı desteklemek için 17,8 milyar dolara yakın acil durum finansmanını seferber etti.

Bu miktarın 11,4 milyar doları kullandırıldı.