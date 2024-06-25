- Ukrayna, AB'ye katılım müzakerelerine resmen başladı

LÜKSEMBURG - Ukrayna, Lüksemburg'da başlayan Hükümetlerarası Katılım Konferansı ile Avrupa Birliği'ne tam üyelik müzakerelerine bugün resmen başladı. Bugün ilerleyen saatlerde ise Ukrayna'nın ardından Moldova ile müzakereler de resmen başlayacak.

Avrupa Konseyi'nin 14 Aralık 2023'te Ukrayna ile katılım müzakerelerine başlama kararı almasının ardından bugün, dönem başkanı Belçika öncülüğündeki Avrupa Birliği ülkelerinin dışişleri bakanları, Lüksemburg'da Ukrayna ile ilk kez resmi olarak müzakere masasına oturdu.

Hükümetlerarası Katılım Konferansı'na görüntülü bağlanan Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal açılış konuşmasında, "Ukrayna'nın Avrupa Birliği dışında güçlü bir ülke olamayacağına ve AB'nin de Ukrayna olmadan güçlü olamayacağına içtenlikle inanıyoruz. Değerli dostlar, bugün Ukrayna ve AB arasındaki ilişkilerde yeni bir bölümün başlangıcını simgeliyor. Hepinize çalışmalarınız için büyük bir minnet duygusu ile teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. Bugünün Ukrayna için tarihi bir gün olduğunu söyleyen Şmihal, Ukrayna'nın AB'ye katılımının AB için de büyük bir başarı olacağını belirtti.

"Bu, hepimiz için tarihi bir an ve ilişkilerimizde bir kilometre taşını temsil ediyor"

Dönem Başkanı Belçika'nın Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, "Bu, hepimiz için tarihi bir an ve ilişkilerimizde bir kilometre taşını temsil ediyor" ifadelerini kullandı. AB'nin Rusya'nın Ukrayna aleyhinde başlattığı savaşı kınadığını ve Ukrayna halkının direnişini selamladığını aktaran Lahbib, AB'nin savaş sırasında Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini söyledi.

"Ukrayna, katılım müzakerelerine resmi olarak başlamak için gereken tüm adımları attı"

AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ise Ukrayna'nın zor bir dönemden geçmesine rağmen reformlarda önemli ilerlemeler kaydettiğine dikkat çekti. Varhelyi, "Ukrayna, katılım müzakerelerine resmi olarak başlamak için gereken tüm adımları attı. Reformlar konusunda ilerlemenin daha uzun bir süre boyunca sürdürülebilir olması gerekiyor. Ukrayna'yı tüm üyelik kriterlerine tam olarak uyum sağlamak için çabalarını sürdürmeye davet ediyorum. Sunulan müzakere çerçevesi, katılım müzakereleri için sağlam bir temel ve geniş kapsamlı araçlar sunmaktadır" diye konuştu.

Moldova ile görüşmeler TSİ 19.00'da başlayacak

Ukrayna ve Moldova, 2022 yılı şubat ayında Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın başlamasından kısa süre sonra AB'ye üyelik müracaatında bulunmuştu. AB, Ukrayna ve Moldova'nın müracaatlarına kısa süre içerisinde olumlu cevap vererek 2022 yılı haziran ayında Ukrayna ve Moldova'ya adaylık statüsü vermişti. Avrupalı bakanlar, Ukrayna'nın ardından TSİ 19.00'da ise Moldova ile görüşmelere başlayacak.

Aday ülkelerin, müzakere sürecinde 35 fasıl dahilinde malların serbest dolaşımından balıkçılığa, vergi düzenlemelerinden enerjiye, çevreden yargı ve güvenliğe birçok alanda yasalarını ve standartlarını AB'ye uyumlu hale getirmeleri gerekiyor.

Ukrayna, 2030 yılına kadar birliğe katılmak istiyor.