Ukrayna, 37,4 Milyar Dolarlık Dış Finansman Aldı

Ukrayna hükümeti, bu yılın Ocak-Kasım döneminde 37,4 milyar dolarlık dış finansman aldığını açıkladı. Başbakan Şmıgal, ABD, Almanya, İspanya, Finlandiya ve İrlanda'nın en büyük bağışçılar olduğunu belirtti.

KİEV, 6 Aralık (Xinhua) -- Ukrayna hükümeti basın servisinin Salı günü bildirdiğine göre, ülke bu yılın Ocak-Kasım döneminde 37,4 milyar ABD doları tutarında dış finansman aldı.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, söz konusu dönemde Ukrayna'ya yaklaşık 11 milyar dolar hibe edildiğini ve ABD, Almanya, İspanya, Finlandiya ve İrlanda'nın en büyük bağışçılar olduğunu söyledi.

Şmıgal, sadece Kasım ayında Ukrayna'nın 2 milyar dolar finansman aldığını belirtti.

Ukrayna geçtiğimiz yıl 32,1 milyar dolar tutarında uluslararası mali destek almıştı.