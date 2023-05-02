Ukrayna 2050'ye Kadarki Enerji Geliştirme Stratejisini Onayladı

KİEV, 2 Mayıs (Xinhua) -- Ukrayna hükümeti, ülkenin 2050 yılına kadar enerji geliştirmeye yönelik yeni stratejisini onayladı.

KİEV, 2 Mayıs (Xinhua) -- Ukrayna hükümeti, ülkenin 2050 yılına kadar enerji geliştirmeye yönelik yeni stratejisini onayladı.

Ukrayna Enerji Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada strateji belgesinin, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın hedeflerini yansıttığını ve Ukrayna'nın enerji sektörünün 2050 yılına kadar karbon nötr olmasını öngördüğünü belirtti.

Bakanlık, kapsamlı bir enerji politikası yaklaşımının ilkelerini temel alan stratejinin, Ukrayna ekonomisinin sürdürülebilir kalkınmasına yönelik şartları oluşturduğunu dile getirdi.

Açıklamada söz konusu belgenin, Rusya-Ukrayna çatışmasının sonuçlarını, Ukrayna'nın Avrupa elektrik iletim sistemi şebekesine katılmasının sonuçlarını ve enerji sektöründe en son teknolojilerin kullanılmasını dikkate aldığı ifade edildi.

Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko, Mart ayında Ukrayna'nın enerji güvenliğini artırmak için elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 50'ye çıkarmayı amaçladığını söylemişti.