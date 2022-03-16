Ukrayna: 13 bin 800 Rus askeri öldürüldü

Ukrayna, Rus ordusunun 13 bin 800 askerini kaybettiğini açıkladı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-16 Mart'taki kayıplarıyla ilgili veriler paylaştı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 13 bin 800 askeri öldürüldü, Ruslara ait 84 uçak, 108 helikopter, 430 tank, 1375 zırhlı araç, 190 top, 70 roketatar sistemi ve 43 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 819 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 10 İHA da kaybetti.???????????????