İstanbul'da Okul Servıslerı, Ek Hizmet Talep Etmeyen Öğrencileri Ukome'nın Belırledığı Ücretle Taşıyacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME), öğrenci servis ücretlerine belirli standartlar getirildi. Buna göre; UKOME tarafından belirlenen aylık ücretler eğitim – öğretim süresi olan 8,7 ay üzerinden hesaplanacak. Belirlenen ücretler resmi ve özel eğitim kurumlarının tamamında geçerli olacak. Ücret hesaplanması km olarak tek gidiş üzerinden hesaplanacak. Okul servislerinin, ek hizmet talep etmeyen öğrencileri UKOME’nin belirlediği ücretle taşıması da karara bağlandı.

Haber: OKTAY YILDIRIM Kamera: ADEM KARABAYIR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), öğrenci servis ücretlerine belirli standartlar getirdi. Buna göre; UKOME tarafından belirlenen aylık ücretler eğitim öğretim süresi olan 8,7 ay üzerinden hesaplanacak. Belirlenen ücretler resmi ve özel eğitim kurumlarının tamamında geçerli olacak. Ücret hesaplanması km olarak tek gidiş üzerinden hesaplanacak. Okul servisleri, ek hizmet talep etmeyen öğrencileri UKOME'nin belirlediği ücretle taşımak zorunda olacak.

İBB'nin UKOME ağustos ayı olağan toplantısı İBB 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce başkanlığında yapılan toplantıda, öğrenci servis ücretlerine belirli standartlar getirilmesi ve e-skuter hızı gündeme geldi.

Okul servis ücretleri ile ilgili oy çokluğu ile alınan karara göre; UKOME tarafından belirlenen aylık ücretler eğitim – öğretim süresi olan 8,7 ay üzerinden hesaplanacak. Belirlenen ücretler resmi ve özel eğitim kurumlarının tamamında geçerli olacak. Ücret hesaplanması km olarak tek gidiş üzerinden hesaplanacak. Taşımacılar; ek hizmet talep etmeyen ve UKOME standart ve tarifeleri ile taşımacılık talep eden öğrenci velilerinden gelen taşımacılık talebini karşılamak zorunda olacak. Bu hükümler, İBB, Emniyet ve Jandarma tarafından denetlenecek.

E-SKUTER'LARA HIZ SINIRI

Toplantının bir başka gündem maddesi ise e-skuterlara hız sınırı getirilmesi oldu. UKOME, yaya yoğunluğunun fazla olduğu Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih ilçelerinde 20 km olan e-skuter hız sınırını 12,5 km'ye düşürdü.

TOPKAPI KALEİÇİ MEYDANI İÇİN YAYALAŞTIRMA KARARI ALINDI

Toplantıda, İstanbul Tarihi Kara Surları Topkapı Kaleiçi Meydanı için de yayalaştırma kararı alındı. Kararla, alan araç trafiğinden arındırılarak tamamen yaya erişimine açılacak. Meydanda buna uygun geometrik düzenleme de yapılacak.

Toplantı sonrası İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce öğrenci servis ücretleri ile ilgili bir açıklama yaptı. Gökce açıklamasında şunları söyledi:

"ŞİKAYETLER AĞIRLIKLI ÖZEL OKULLARIMIZDAN GELİYOR: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 153 Çözüm Merkezi'ne ve sosyal medya hesaplarına son dönemde yoğun biçimde, servis araçlarında fahiş fiyatta taşıma ve hatta buna bir miktar da zorunlu tutma yönünde şikayetler gelmiş vaziyette. Bunların ağırlıklı kısmı da özel okullarımızdan geliyor. Fakat devlet okullarında da buna benzer talep ve şikayetler yoğunlaştığı bir dönem yaşıyoruz. Biz bu sorunları ve talepleri bir miktar araştırdığımızda şöyle tespitler yaptık. Birincisi; okullarımız tabii ülkenin ağır enflasyon koşullarından kaynaklı girdilerinin çok artmasından ve daha önce taşımacılık sözleşmelerinin yapılmasından kaynaklı ihaleleri yapanlar ve yüklenenler açısından bir darboğaz yaşıyorlar ve artık okulların birçoğunda bu iş merkezi olarak okul yönetimi tarafından bir ihale sonucunda bir servis firmasına verilir hale gelmiş.

FİRMALAR OKULLARDAN İLAVE TALEPLERDE BULUNUYORLAR: Dolaysıyla bu işi yapan ve yaptıranlar arasında bir taahhüt de oluşuyor ve bu taahhüdün gereği olarak firmalar girdilerini karşılamakta zorluk çektiklerini ifade ederek okullardan ilave taleplerde bulunuyorlar. Dolayısıyla bunların içerisinde de firmalar zaman zaman okulların talebi doğrultusunda belli ilave şartlar velilerden hem onlara sağlayacağını ifade ediyor hem de bunun karşılığında ücret talep ediyor. Nasıl oluyor? Şimdi bizim UKOME standardı ve fiyatlandırmasının içerisinde olmayan bazı hususlar velilerden talep ediliyor ve onlara diyor deniliyor ki işte 'Cep telefon uygulamasıyla çocuğunuzun anlık konumunu ve o servis içindeki pozisyonunu takip edebileceksiniz', 'Gerekirse yolculuk uzarsa çocuğunuza kumanya vereceğiz', 'Araç içerisinde hostes bulunduracağız', 'Servis aracı okulun bahçesinde bulunacak ve ayrılmayacak, öğlen saatinde başka bir iş yapmayacak burada nöbette bulunacak', 'Servis aracının yaşı 2 olacak, 3 olacak' gibi ilave şartlar getirildiğinde firmalar bu şartları sağlamak için ek ücret alarak talep ederek fiyatlandırmalar yapıyorlar. Bu fiyatlandırmalar da velilere birebir yansıtılıyor. Hatta bazı durumlar var ki böyle duyumlar ve şikayetler alıyoruz. Okul kendi ihtiyaçlarını da bu harcamaların içerisine yedirip velilerden tahsil etmek yoluna gidiyor. Yani okul yöneticilerinin binek araçlarını, makam araçlarını, yahut okul öğrencilerinin ya da velileriniz ya da öğretmenlerinin gideceği teknik gezilerin masraflarını da bu işlerin içerisine yedirmeye çalıştıkları yönünde şikayet ve talepler alıyoruz. Bunlar tabii okul yöneticileri ve veliler arasındaki ilişkidir bir noktadan sonra ama bir yerden sonra da o ilişki olmaktan çıkıyor ve kamu düzenini ve bizim yasalarımızdaki fahiş fiyatla hizmetin sağlanması noktasında bizi ilgilendirir hale geliyor.

BELİRLENMİŞ ÜCRETLERİN DIŞINDA ÜCRET ALINMASININ BÖYLE ÖNÜNE GEÇEBİLİRİZ DİYE DÜŞÜNÜYORUZ: Vatandaşlarımız, velilerimiz ilave hizmet verilmesi anlamında bir talepte bulunuyor ve sunulan bu yöndeki hizmeti almak istiyorsa tabii ki alsın. Bu, veliyle okul arasındaki ve servis fiyatı taşımacılığı yapan firma arasındakidir. Ama veli bunu istemiyor ise 'Bundan başka hizmet sunmuyoruz, bu kalitede, bu fiyatlarda bir hizmet sunuyoruz, bundan başka hizmet sunamayız deme lüksü olmasın. Dolaysıyla bu kararla 'Okulların, taşımacıların UKOME'nin belirlediği standart dışında bir standart istemiyorum, bana bu fiyat ve standartta hizmet sunmalısınız' denmesi halinde, artık bu şartları taşımacılar ve okullar sağlamak zorunda kalacak. Bu kararın bu anlamda alınması çok önemliydi. Ben kararın alınmasında UKOME'nin tüm üyelerinin çoğunluğunun gösterdiği hassasiyete teşekkür ediyorum. Çünkü bizim velileri korumak hassasiyetimiz var. Tabii ki esnaf bu işi yaparken mağdur olup zarar etmesin. Ama velilerimiz de bütçelerinde öğrencilerinden kaynaklı çok ağır bir yara alıp, evlerini geçindirme sıkıntısı içerisinde olmasınlar istiyoruz. Onun için bu kararın uygulanmasını hemen hızlıca emniyete, vilayete ve ilgili tüm kamu kuruluşlarına ve Milli Eğitim Bakanlığı'na dağıtacağız ve denetlenmesini izleyeceğiz bizim vazifemiz de bu. Dolaysıyla velileri ancak öyle koruyabiliriz. 2 kat, 3 kat, 5 kat belirlenmiş ücretlerin dışında ücret alınmasının böyle önüne geçebiliriz diye düşünüyoruz."