UKOME'den servislere yeni düzenleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ağustos ayı toplantısında, servis ücretlerinde fahiş fiyat isteyen özel okulların, velilerin talebi doğrultusunda UKOME standartlarında ve tarifesinde servis hizmeti vermesini zorunlu hale getirildi. E-skuterın ise vatandaşların yoğun olduğu bazı ilçelerde saatte 20 kilometre olan hız sınırının 12.5 kilometreye düşürülmesi teklifi kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ağustos ayı toplantısı Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe tarafından yönetilen toplantıda e-skuter'ın vatandaşların yoğun olduğu bazı ilçelerde saatte 20 kilometre olan hız sınırının 12.5 kilometreye düşürülmesi teklifi ve öğrenci servis taşımacılarının mevcutta kilometreye göre belirlenen ancak ek konfor hizmetleri nedeniyle farklı tarife uygulayanlarının, UKOME standartlarında da hizmet vermesi teklifi gibi çeşitli konular görüşüldü. Değerlendirilen iki teklifte kabul edildi. Buna göre Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde yaya yoğunluğu fazla olan hassas bölgelerde e-skuter hız sınırı saatte 12.5 kilometre olarak belirlendi.

SERVİSLERİN UKOME STANDARTLARINDA HİZMET VERMESİ ZORUNLU HALE GETİRİLDİ

Toplantıda, özellikle özel eğitim kurumlarında, çeşitli mazeretlerle, ek hizmetler gerekçe gösterilerek UKOME tarafından belirlenen okul servis taşımacılığı tarifesinin çok üzerinde ücret talep edilmesi görüşüldü. Bu kapsamda, mevcutta kilometreye göre belirlenen ancak ek konfor hizmetleri nedeniyle farklı tarife uygulayanların, velilerin talepleri doğrultusunda UKOME standartlarında ve fiyat tarifesinde servis hizmet verme zorunluluğu getirildi.

KARARI UYMAYANLARA CEZA VERİLECEK

Karar kapsamında, Öğrenci ve Servis Taşımacılığı Yönergesine, "Taşımacılar, ek hizmet talep etmeyen ve UKOME standart ve tarifeleri ile taşımacılık talep eden öğrenci velilerinden gelen taşımacılık talebini karşılamak zorundadır" ibaresi eklendi. Bu kararı uygulamayanlara ise ceza uygulanması kabul edildi. Görüşülen diğer tekliflerin çoğunluğu da kabul edildi.

"SERVİS ARAÇLARINDA FAHİŞ FİYATLA TAŞIMA VE HATTA BUNA BİR MİKTAR DA ZORUNLU TUTMA YÖNÜNDE ŞİKAYETLER GELMİŞ VAZİYETTE"

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe UKOME Toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. Gökçe, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 153 çözüm merkezine ve sosyal medya hesaplarına son dönemde daha önceki yıllardan daha yoğun biçimde servis araçlarında fahiş fiyatla taşıma ve hatta buna bir miktar da zorunlu tutma yönünde şikayetler gelmiş vaziyette. Dolayısıyla bunların ağırlıklı kısmı da özel okullarımızdan geliyor. Fakat devlet okullarında da buna benzer talep ve şikayetlerin yoğunlaştığı bir dönem yaşıyoruz. Biz bu sorunları ve talepleri araştırdığımızda şöyle tespitler yaptık. Birincisi okullarımız tabii ülkenin ağır enflasyon koşullarından kaynaklı girdilerinin çok artmasından ve daha önce taşımacılık sözleşmelerinin yapılmasından kaynaklı ihaleleri yapanlar ve yüklenenler açısından diğer tüm işlerimizde olduğu gibi bir darboğaz yaşıyorlar. Birçok özel okulda artık okulların birçoğunda bu iş merkezi olarak okul yönetimi tarafından bir ihale sonucunda bir servis firmasına verilir hale gelmiş. Dolayısıyla bu işi yapan ve yaptıranlar arasında bir taahhüt de oluşuyor ve bu taahhüdün gereği olarak firmalar girdilerini karşılamakta zorluk çektiklerini ifade ederek okullardan ilave taleplerde bulunuyorlar. Dolayısıyla bunların içerisinde de firmalar zaman zaman okulların talebi doğrultusunda belli ilave şartlar velilerden hem onlara sağlayacağını ifade ediyor. Hem de bunun karşılığında ücret talep ediyor. Nasıl oluyor? Şimdi bizim bu UKOME standardı ve fiyatlandırmasının içerisinde olmayan bazı hususlar velilerden talep ediliyor ve onlara deniliyor ki işte o cep telefonu uygulamasıyla çocuğunuzun anlık konumunu ve o servis içindeki pozisyonunu takip edebileceksiniz. Gerekirse yolculuk uzarsa çocuğunuza kumanya vereceğiz. Araç içerisinde hostes bulunduracağız. Servis aracı okulun bahçesinde bulunacak gibi ilave şartlar getirildiğinde firmalar da bu şartları sağlamak için biz bu şartları ancak başka ücretleri de alarak sağlayabiliriz biçiminde fiyatlandırmalar yapıyorlar. Bu fiyatlandırmalarda velilere birebir yansıtılıyor. Hatta bazı durumlar var ki böyle duyumlar ve şikayetler alıyoruz. Okul kendi ihtiyaçlarını da bu harcamaların içerisine yedirip velilerden tahsil etmek yoluna gidiyor" dedi.

"BİZİM VELİLERİ KORUMA HASSASİYETİMİZ VAR"

Buğra Gökçe alınan kararın veliler için önemli olduğunu belirterek, "Biz bugün UKOME'ye vatandaşlarımız ilave hizmet verilmesi anlamında bir talepte bulunuyor ve sunulan bu yöndeki hizmeti almak istiyorsa tabii ki alsın. Bu veliyle okul arasında ve servis taşımacılığı yapan firma arasındaki ilişkidir. Ama veli bunu istemiyor ise bundan başka hizmet sunmuyoruz. Biz bu kalitede, bu fiyatlarda bir hizmet sunuyoruz. Bundan daha başkasını sunmaz deme lüksü olmasın. Dolayısıyla bu kararla okulların, taşımacıların UKOME'nin belirlediği standart dışında bir standart istemiyorum. Bana bu fiyat ve standartta hizmet sunmalısınız demesi halinde artık bu şartları taşımacılar ve okullar sağlamak zorunda kalacak. Bu kararın bu anlamda alınması çok önemliydi. Ben kararın alınmasında UKOME'nin tüm üyelerinin çoğunluğunun gösterdiği hassasiyete teşekkür ediyorum. Çünkü bizim velileri korumak hassasiyetimiz var. Tabii ki esnaf bu işi yaparken mağdur olup zarar etmesin ama velilerimiz de bütçelerinde öğrencilerinden kaynaklı çok ağır bir yara alıp okul öncesinde bir de bundan kaynaklı evlerini geçindirme sıkıntısı içerisinde olmasın istiyoruz. Onun için bu kararın uygulanmasını hemen hızlıca emniyete, vilayete ve ilgili tüm kamu kurum kuruluşlarına ve Milli Eğitim Bakanlığına dağıtacağız. ve denetlenmesini izleyeceğiz. Bizim vazifemiz de bu dolayısıyla ancak öyle koruyabiliriz. 2 kat, 3 kat, 5 kat belirlenmiş ücretlerin dışında ücret alınmasının böyle önüne geçebiliriz diye düşünüyoruz" diye konuştu.