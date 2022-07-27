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UKOME'den İstanbul Boğazı'na yeni deniz hattı

UKOME'den İstanbul Boğazı'na yeni deniz hattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezinde (UKOME), Rumeli Hisarı-Aşiyan Füniküler hattına entegre Aşiyan-Üsküdar arasında yeni deniz hattı oluşturulması kararı alındı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezinde (UKOME), Rumeli Hisarı-Aşiyan Füniküler hattına entegre Aşiyan-Üsküdar arasında yeni deniz hattı oluşturulması kararı alındı.

İBB UKOME Toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Çeşitli gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlandığı toplantıda, İBB Raylı Sistem Daire Başkanlığı ve Şehir Hatları'nın Rumeli Hisarı-Aşiyan Füniküler hattına entegre Aşiyan-Üsküdar deniz ulaşımı teklifi görüşüldü.

Komisyon kararı doğrultusunda oy birliği ile Aşiyan-Üsküdar arasında yeni bir deniz hattı oluşturulması kararı alındı. Hattın ücretlendirmesi ise 9,37 lira olarak belirlendi.

Daha önce kararı alınan Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) hattının ücretlendirilmesi ise 1 tam elektronik bilet ücreti olan 7,67 lira şeklinde açıklandı.

Her iki hattın da ekim ayında tamamlanması öngörülen Rumeli Hisarı-Aşiyan Füniküler hattının açılmasından sonra faaliyete geçmesi hedefleniyor.

AA / Mücahit Türetken - Güncel

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