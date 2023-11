UİGAD Karabük İl Temsilcisi Erkan Börekçi Genel Başkan Yardımcısı Oldu

Uluslararası İnternet Gazeteciliği ve Gazeteciler Derneği (UİGAD) Karabük İl temsilcisi Erkan Börekçi, teşkilatlanmadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

Dünya genelinde; ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Kanada, İsviçre, Avusturya ve Türkiye'de 61 ilde birçok temsilcisi bulunan ve internet üzerinden yayım yapan gazeteciler başta olmak üzere medya ve iletişim alanlarında faaliyet gösteren UİGAD'ın Karabük İl temsilcisi olan Erkan Börekçi teşkilatlanmadan sorumlu genel başkan yardımcısı oldu.

Yeni görevi için mutlu olduğunu belirten Börekçi, "Karabük ilini ilgilendiren şu an itibari ile 30'un üzerinde internet haber sitesi mevcut. Yeni görevlendirme sonucu sadece Karabük ili değil Karabük dışında Türkiye genelinde de Halkın haber alma ihtiyacına hizmet vermeye çalışan, yerel gazetecilerin güçlendirilerek ve her kesimin kabul edeceği değerlerle bu yayın kuruluşlarının daha kurumsal, daha kaliteli, ekonomik anlamda verimli bir gelire sahip olması için çalışmalar yapılacak. Öte yandan uluslararası arenadaki temsilcilerimiz de oradaki çeşitli örnekleri bizlere iletecek ve en uygun rol-modelin ülkemizdeki karşılığıyla uygulanması sorunun aslında kökten çözebilecek bir noktaya taşıyabilecektir. Bu yüzden UİGAD'ın vizyonu çok önemli. Her geçen gün artan üye sayısıyla güçlenen ve hem Türkiye hem de Dünya'da çeşitli saygın temsilcilerle yoluna devam eden UİGAD önemli birçok sorunu çözme noktasında önemli bir çizgide bulunuyor" ifadelerini kullandı. - KARABÜK