Üye Girişi
Haberler

UID'nin Gürcistan Bölgesi Ofisi'nin açılış töreni gerçekleştirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Demokratlar Birliğinin (UID) geçen yıl kurulan Gürcistan Bölgesi Ofisi'nin resmi açılış töreni gerçekleştirildi.

Uluslararası Demokratlar Birliğinin (UID) geçen yıl kurulan Gürcistan Bölgesi Ofisi'nin resmi açılış töreni gerçekleştirildi.

UID'nin Tiflis'te Saburtalo semtindeki ofiste düzenlenen törene, UID Genel Başkanı Kenan Hasan Aslan, UID Genel Merkez Teşkilatlanma Başkanı Mehmet Sağanak, UID Aile ve Sosyal İşler Başkanı Dilara Kılıç, UID Gürcistan Başkanı Yusuf Taşkıran, UID yetkilileri, Gürcistan Parlamentosu Milletvekilli Tariel Nakaidze ve diğer davetliler katıldı.

Taşkıran, yaptığı konuşmada, katılımcılara UİD'nin kuruluşu ve dünya genelindeki faaliyetleri hakkında bilgi vererek, "UID, bugün dünyanın 30 ülkesinin 57 bölgesinde faaliyet gösteren binlerce üyesi olan bir ailedir." dedi.

Gürcistan Bölgesi Ofisi'nin geçen yıl kurulduğunu anımsatan Taşkıran, kısa sürede önemli faaliyetlere imza attıklarını belirtti.

UID olarak ofisle beraber Tiflis'te "Panda Çocuk Kulübü" açtıklarını anlatan Taşkıran, orada 3 ile 6 yaş arası çocuklara okul öncesi eğitim verileceğini dile getirdi.

Benzer projeleri Gürcistan'ın farklı bölgelerinde hayata geçirmek için çalıştıklarını vurgulayan Taşkıran, ayrıca bugüne kadar ülkede iki ayrı satranç turnuvası düzenlediklerini bildirdi.

Milletvekili Nakaidze de UID ofisinin Tiflis'te açılmasının Türkiye-Gürcistan arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

UID Genel Merkez Teşkilatlanma Başkanı Sağanak ise UID olarak daha donanımlı ve eğitimli gençlerin yetiştirilmesine yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

UID Genel Başkanı Aslan da konuşmasında katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

Kısa süre önce açılan Tiflis ofisi aracılığıyla önemli adımlar atıldığını dile getiren Aslan, Tiflis ofisinin ülkedeki gençler ve kadınların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar gerçekleştireceğini anlattı.

Aslan, UID'nin yurt dışında yaşayan Türk halkı, Türk halkının akraba toplulukları, Türkiye ile bağları olanlar ve Türkiye'de eğitim almış ya da Türkçe bilen farklı ülkelerin insanları arasındaki bağlantıların güçlendirilmesine de hizmet ettiğini belirtti.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
Çorum'daki faciada korkunç detay: Patlamadan 45 dakika önce gaz sesi geliyordu

Doğaz gaz faciası resmen göz göre göre gelmiş

 Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 52 ülkeden, 'İsrail'e silah sevkiyatını durdurun' çağrısı

52 ülke, İsrail'e karşı harekete geçti! Bu sefer Netanyahu'nun işi çok zor

 5 katlı binada meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasında

İşte 5 katlı binada meydana gelen patlama anı
Ankara'da 'Ebru Gündeş konseri' krizi! Mansur Yavaş'a bir tepki de Özgür Özel'den

Ebru Gündeş'e ödendiği söylenen rakam öyle böyle değil
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor'un golü neden iptal edildi, Okay'ın golünde FAUL VAR MI? TRABZONSPOR FENERBAHÇE canlı izle (HD)! Derbi CANLI izle (Trabzonspor Fenerbahçe)! Mourinho olta hareketi yaptı mı? (VİDEOSU) Trabzonspor Fenerbahçe maçında geçen sene ne olmuştu, ceza verildi mi? Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? TS FB maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Bein Sports CANLI izle! (TRABZONSPOR FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki CANLI maç izle! (TRABZONSPOR FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 3 Kasım Trabzonspor Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.