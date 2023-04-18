UID Fransa, Rouen'de iftar programı düzenledi

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Fransa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala'nın katılımıyla Rouen kentinde iftar programı düzenledi.

Programa Ala'nın yanı sıra, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner, Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu Başkanı Zafer Sırakaya, UID yetkilileri, Fransa'daki çeşitli Türk STK'lerden üyeler ile Türk vatandaşları katıldı.

Ala, burada yaptığı konuşmada, Kadir Gecesi'nin tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ederken, "Sizlerin ramazan ayını tebrik ediyorum ve yaklaşan bayramınızı şimdiden kutluyorum." dedi.

Fransa'daki vatandaşlara tüm Türkiye'nin selamını getirdiğini kaydeden Ala, Türkiye'de şubat ayında meydana gelen depremlere değindi.

Ala, "İlk depremin üzerinden 24 saat geçmeden aynı büyüklükte bir deprem daha meydana geldi. Dolayısıyla sarsılmış olan binaların da tamamı yıkıldı. Büyük bir facia yaşadık. Ölenler için Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve ölenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum." dedi.

Türkiye'nin salgın sürecinde 150'den fazla ülkeye yardım gönderdiğini hatırlatan Ala, 15'ten fazla da uluslararası kuruluşa yardım ilettiklerini kaydetti.

Ala, deprem felaketinin hemen ardından 122 ülkenin Türkiye'ye acil olarak yardım gönderdiğini vurguladı.

Türkiye'de yakın zamanda bir seçim gerçekleşeceğine değinen Ala, istikrarın bozulmamasını arzuladıklarını söyledi.

Ala, Azerbaycan'ın topraklarının yıllar önce Ermenistan tarafından işgal edildiğini anımsatırken, 30 yıl sonra işgal altındaki toprakların, Türkiye'nin yolladığı İHA ve SİHA'ların da desteğiyle yeniden bağımsızlığını kazandığını ifade etti.

"Temel kaynağımız, sizin sandıkta ortaya koyduğunuz iradedir"

Ala, şöyle devam etti:

"Şimdi de orada Zengezur Koridoru'nu açıyoruz, anlaşmalarda onu da elde ettik. Türk dünyası ve Orta Asya ile Türkiye Cumhuriyeti doğrudan kara yoluyla bağlanıyor. Bunlar büyük başarılar. İşte Türkiye başarılı yürüyüşünden mahrum kalmasın diye etrafımızdaki kardeşlerimiz Türkiye'ye geliyor ve kendileri seçime giriyormuş gibi çalışıyorlar."

Yurt dışında yaşayan vatandaşların rahatça oy kullanabilmesi için çalışmalar yaptıklarını belirten Ala, dünya genelinde 25 ayrı yerde ek olarak sandık kurulacağını ve 5 binin üzerinde sandıkla yurt dışındaki Türk vatandaşlarının iradesini ortaya koyacağını ifade etti.

Ala, "Bizim bu işleri yaparken temel kaynağımız, sizin sandıkta ortaya koyduğunuz iradedir." dedi.

"Vatandaştan gelecek talepler için 24 saat hizmet veriyoruz"

Milletvekili Sırakaya, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşların daha iyi hizmet alabilmeleri için yaptıkları çalışmaları ve mavi kart sahibi olanlar için sunulan hizmetleri anlattı.

Büyükelçi Onaner ise Fransa'da yaşayan Türk vatandaşlarını en iyi koşullarda oy kullandırabilmek için seferber olduklarını kaydetti.

Onaner, Fransa'da yaşayan Türklere, devletin sunduğu bu imkanı değerlendirerek oy kullanmaları yönünde çağrıda bulunurken, vatandaştan gelecek talepler için 24 saat hizmet verdiklerini söyledi.