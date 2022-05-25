Uhk Daimi Komitesi Başkanı Li, Yunanistan Parlamentosu Başkanıyla Görüştü - Haberler

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Uhk Daimi Komitesi Başkanı Li, Yunanistan Parlamentosu Başkanıyla Görüştü

Xinhua - Güncel
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Uhk Daimi Komitesi Başkanı Li, Yunanistan Parlamentosu Başkanıyla Görüştü

BEİJİNG, 25 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesi Başkanı Li Zhanshu, Yunanistan Parlamentosu Başkanı Konstantinos Tasoulas ile Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda video bağlantısıyla bir görüşme yaptı, 24 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Rao Aimin/Xinhua)

BEİJİNG, 25 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesi Başkanı Li Zhanshu, Yunanistan Parlamentosu Başkanı Konstantinos Tasoulas ile Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda video bağlantısıyla bir görüşme yaptı, 24 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Rao Aimin/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Yunanistan, Mayıs, Pekin, Güncel, Haberler

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