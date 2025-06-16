Uğurludağ'da Güneş Enerjisi Kapasitesi İki Katına Çıkıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uğurludağ Belediyesi, mevcut 1 megavat kapasiteli güneş enerjisi santralinin yanına aynı kapasitede ikinci bir santral kurmak için çalışmalarına başladı. Proje kısa süre içinde ihale aşamasına geçecek.

Uğurludağ Belediyesinin, mevcut güneş enerjisi santralinin kapasitesini iki katına çıkarmak üzere çalışmaları sürüyor.

Uğurludağ Belediye Başkanı Rezi Torun, yaptığı yazılı açıklamada, 2019'da inşa ettikleri 1 megavat kapasiteli güneş enerjisi santralinin yanına aynı kapasiteye sahip ikinci santralin kurulması için çalışma başlattıklarını bildirdi.

İkinci santral için kamulaştırma çalışmalarının bittiğini ve bağlantı anlaşmasının yapıldığını belirten Torun, "Proje kısa süre içerisinde ihaleye çıkılıp yapımına başlanacaktır. Kısa sürede başlayacağımız yaklaşık 1 megavat büyüklüğündeki yeni güneş enerji santrali tüm ilçeye hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Gökhan Burak Güzel - Güncel
Edin Dzeko'nun sürpriz geri dönüşü! 1 yıllık anlaşma duyuruldu

Dzeko'nun sürpriz geri dönüşü! 1 yıllık anlaşma duyuruldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar tuvaletinde yakalanan sapık! Suçunu itiraf etti: Evet çektim, siliyorum

Kadınlar tuvaletinde yakalanan sapık! Rezilliğini böyle itiraf etti
Trump'ın tehdidi sonrası İran, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini vurdu

Trump'ın tehdidi sonrası İran, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini vurdu
LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu

LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu
Piyasalar merakla bekliyordu! İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Neye uğradığını şaşırdı! Ronaldo hayranı IShowSpeed'e Messi şoku

Neye uğradığını şaşırdı! Ronaldo hayranı IShowSpeed'e Messi şoku
İran, Netanyahu'nun konutunu vurdu

İran, Netanyahu'yu kalbinden vurdu
Polis memuru, ev arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti

Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.