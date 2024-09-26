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Uğur Turan Kırklareli Valiliği Görevine Başladı

Uğur Turan Kırklareli Valiliği Görevine Başladı
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Kırklareli Valiliğine atanan Uğur Turan, makamında yaptığı açıklamada insan merkezli bir yönetim anlayışı benimsediğini ve il için çeşitli hedefler belirlediğini ifade etti.

Kırklareli Valiliğine atanan Uğur Turan, görevine başladı.

Turan, Valilik önünde düzenlenen törende, protokol üyelerince karşılandı. Polis merasim mangasını selamlayan Turan, protokol üyeleriyle de selamlaştı.

Makamında gazetecilere açıklamada bulunan Turan, Kırklareli Valiliğine atanmaktan gurur ve mutluluk duyduğunu söyledi.

Görev süresince hakkı, hakikati ve adaleti üstün tutmaya, devleti en güzel şekilde temsil etmeye çalışacağını belirten Turan, vatandaşlara en iyi, doğru ve en hızlı şekilde hizmet edeceğini dile getirdi.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." düsturuyla, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma ülküsünün takipçisi olacağını ifade eden Turan, "Üzerimizdeki sorumluluğun farkında olarak yöntemimiz, bütün mesai arkadaşlarımla birlikte insan merkezli, hukuk eksenli, insan haklarına saygılı, şeffaf ve hesap verebilen, toplumun bütün kesimlerini kucaklayan, güler yüzlü ve şefkatli bir yönetim anlayışı olacaktır." dedi.

Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda eğitim, sağlık, güvenlik, huzur, bilim, teknoloji, ekonomi, istihdam, turizm, gençlik, spor, sosyal hizmetler, çevrenin korunması, kültür sanat ve diğer tüm alanlarda Kırklareli'ni daha ileri taşıyacaklarını belirten Turan, şunları kaydetti:

"İlimizin daha ileri bir noktaya götürülebilmesi için saygıdeğer Kırklarelilerin, milletvekillerimizin, siyasi parti temsilcilerinin, belediye başkanlarımızın ve meclis üyelerimizin, il genel meclisi üyelerinin, üniversitemizin, muhtarlarımızın, sivil toplum kuruluşlarının, mesleki ve oda başkanlıklarımızın, basın mensuplarımızın, kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan mesai arkadaşlarımın desteklerini, tecrübelerini, bilgilerini, emeklerini esirgemeyeceklerine inancım tamdır.

Başarıyla icra ettikleri Kırklareli Valiliği görevi sonrasında hizmet bayrağını devraldığım Valimiz Birol Ekici başta olmak üzere ilimize hizmet etmiş bütün valilerimize teşekkür ediyor, sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum. Gönül birlikteliğimiz daim, sevgi ve hoşgörü dilimiz hakim, sevgi, merhamet, adalet rehberimiz olsun. Rabb'im bizi mahcup etmesin, yar ve yardımcımız olsun."

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel

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