Uğur Turan, İYİ Parti Beypazarı İlçe Başkanlığına Seçildi

İYİ Parti Beypazarı'nda gerçekleştirilen kongrede Uğur Turan, ilçe başkanı olarak seçildi. Mevcut başkan Recep Önder'in yeniden aday olmadığı seçimde, tek liste ile yapılan oylamada tüm oyları alarak başkanlık görevini üstlendi.

İYİ Parti Beypazarı İlçe Başkanlığına Uğur Turan getirildi.

İlçe binasında yapılan kongrede mevcut ilçe başkanı Recep Önder yeniden aday olmadı. Tek liste ile gidilen seçimde kullanılan oyların tamamını alan Turan, başkanlığına seçildi.

Turan, kendilerini bu göreve getiren delegelere ve parti üyelerine teşekkür etti.

Turan, "Bu bir bayrak yarışıdır, bizden önce görev yapan tüm ilçe başkanlarımıza saygılarımı sunuyorum. Bundan sonraki süreçte de çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütecek ve ilçemizin gelişimine katkı sağlamayı amaç edineceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
