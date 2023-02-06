Uğur Poyraz'dan İslahiye'de Arama Kurtarma Çalışmaları İçin Yetkililere Çağrı: "Göçük Altında Binada Bir Anne Oğul Var... Bir Makine ve Ekipmanla Bir...

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Gaziantep’in İslahiye ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi Fevzipaşa Merkez cami mevkiinde yapılan arama kurtarma çalışmalarına destek isteyerek; “Buradaki vatandaşlar ellerinden geldiğince bu işi çözmeye çalışıyorlar ancak resmi yetkililer buraya ulaşmamış bütün resmi yetkilileri buraya bekliyoruz. Göçük altında şu an bulunduğumuz binada bir anne oğul var, arkadaki binada bir kadın ve önündeki binada bir genç var. Benzer durumda 8-10 bina daha var. En azından bir makine ve ekipmanla bir yetkili ekibin gelmesi acil ve önemli” dedi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi Fevzipaşa Merkez cami mevkiinde yapılan arama kurtarma çalışmalarına destek isteyerek; "Buradaki vatandaşlar ellerinden geldiğince bu işi çözmeye çalışıyorlar ancak resmi yetkililer buraya ulaşmamış bütün resmi yetkilileri buraya bekliyoruz. Göçük altında şu an bulunduğumuz binada bir anne oğul var, arkadaki binada bir kadın ve önündeki binada bir genç var. Benzer durumda 8-10 bina daha var. En azından bir makine ve ekipmanla bir yetkili ekibin gelmesi acil ve önemli" dedi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bu sabah saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde meydana gelen depremden Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis'te etkilendi. Gece saatlerinde deprem sonrası bugün 13.24'te yine Kahramanmaraş merkezli 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin birçok kurmayını bölgeye yönlendirdi. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi Fevzipaşa Merkez cami mevkinde yapılan arama kurtarma çalışmalarına destek istedi. Poyraz, yetkililere seslenerek şunları söyledi:

"Gazipaşa merkez caminin yanında yaklaşık 8-10 tane bina yıkılmış durumda, bu binalardan bir tanesinde genç bir kardeşimiz var ancak bölgede ardiye yok, herhangi bu demirleri kesebileceğimiz bir makine ve testere yok. Buradaki vatandaşlar ellerinden geldiğince bu işi çözmeye çalışıyorlar ancak resmi yetkililer buraya ulaşmamış bütün resmi yetkilileri buraya bekliyoruz. Göçük altında şu an bulunduğumuz binada bir anne oğul var, arkadaki binada bir kadın ve önündeki binada bir genç var. Benzer durumda 8-10 bina daha var. En azından bir makine ve ekipmanla bir yetkili ekibin gelmesi acil ve önemli."