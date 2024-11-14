Uğur Özgen Emekliliğe Duygusal Bir Veda ile Uğurlandı

ADANA Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda 21 yıl hizmet veren Uğur Özgen (52), mesai arkadaşlarının hazırladığı sürpriz ile emekliliğe uğurlandı. Arkadaşının omzuna çıkan Özgen, itfaiye hortumundaki fıskiye ile kendini ıslatarak emekliliğini kutladı.

21 yıllık itfaiye eri Uğur Özgen'e, emekliliğe adım attığı ilk gün mesai arkadaşlarından anlamlı bir sürpriz hazırlandı. Görevli olduğu itfaiye istasyonunda mesai arkadaşı tarafından omuza alınan Özgen, yıllarca yangın söndürmede kullandığı itfaiye hortumunu eline alıp, bu sefer kendini ıslattı. Emekli olan itfaiye erlerinin uğurlanma geleneği olduğu belirtilen bu veda karşısında Özgen, duygusal anlar yaşayıp, mesai arkadaşlığından dolayı herkese teşekkür etti. Daha sonra son kez telsizi alan Özgen, tüm itfaiye çalışanlarına veda anonsunda bulundu.

Öte yandan emekli olan itfaiye eri Uğur Özgen'in kızı Sıla Özgen'in de babası gibi itfaiyeci olduğu öğrenildi.