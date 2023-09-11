Uğur Okulları yeni eğitim öğretim döneminde de başarılara hazır

Uğur Okulları Genel Müdürü Mustafa Çakır, 100 yıllık Cumhuriyetin 55 yılına tanıklık eden köklü bir eğitim kurumu olduklarını belirterek, "Yarım asrı aşkın sınavlara hazırlık geleneği ile yeni dönemde de başarılara imza atmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Uğur Okulları Genel Müdürü Mustafa Çakır, 100 yıllık Cumhuriyetin 55 yılına tanıklık eden köklü bir eğitim kurumu olduklarını belirterek, "Yarım asrı aşkın sınavlara hazırlık geleneği ile yeni dönemde de başarılara imza atmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Uğur Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim öğretim dönemi açılışı ile tüm öğrenciler okullarına ve arkadaşlarına kavuştu. Türkiye'nin dört bir yanındaki Uğur Okulları'nda da yeni eğitim öğretim yılı heyecanla karşılandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Uğur Okulları Genel Müdürü Çakır, yarım asrı aşkın sınavlara hazırlık geleneği ile yeni dönemde de başarılara imza atmaya hazır olduklarını belirtti.

Tüm öğrencilere ve öğretmenlere yeni eğitim öğretim yılında başarılar dileyen Çakır, şunları kaydetti:

"Bu yıl 55. eğitim yılını kutlayan Uğur Okulları'nda yeni döneme ilk günkü heyecanla başlıyoruz. 100 yıllık Cumhuriyetimizin 55 yılına tanıklık eden köklü bir eğitim kurumuyuz. Türkiye genelindeki tüm okullarımızda binlerce Uğurlu öğrencimizle yaz tatilinin ardından kavuştuk. Global, çağdaş ve yenilikçi bir eğitim kurumu olarak öğrencilerimize en iyi eğitimi sunmak üzere var gücümüzle çalışıyoruz. Yarım asrı aşkın sınavlara hazırlık geleneğimiz, deneyimli ve dinamik akademik kadromuzla öğrencilerimizi geleceğe en iyi hazırlayacak projeler ve çalışmalar ile yeni eğitim yılına hazırız."

"En büyük gücümüz, 55 yıllık deneyimimiz ve eğitim kalitemiz"

Geleceğin güvencesi olan çocukların nitelikli bir eğitim almalarının öncelikleri olduğunu anlatan Çakır, ülkeyi geleceğe güvenle taşımak ve çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak için Cumhuriyetin teminatı öğrencileri en güzel şekilde yetiştirmenin temel hedeflerini olduğunu belirtti.

Çakır, iyi yetişmiş donanımlı nesillerin hem kendilerinin hem de ülkenin geleceği açısından son derece önemli olduğuna işaret ederek, "Eğitim stratejilerimizi, öğrencilerin 21. yüzyıl becerileriyle donanmaları üzerine kurguluyoruz. En büyük gücümüz, 55 yıllık deneyimimiz ve eğitim kalitemiz. Eğitim kalitemizi Türkiye'nin her yerinde aynı tutmak için yoğun çalışmalar yürütüyoruz, bu amaçla tüm okullarımızda aynı müfredatı, aynı öğretim süreçlerini ve projeleri uyguluyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Cumhuriyet'in 100. yılında 100 öğrenciye eğitim bursu

Ayrıca bu yıl, Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak 100 başarılı öğrenciye "Cumhuriyet Bursu" ile eğitim desteği sağlayacaklarını bildiren Mustafa Çakır, Uğur Okulları olarak, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları İcra Kurulu ve Semra & Enver Yücel (SEY) Vakfı Başkanı Hüseyin Yücel'in öncülüğünde gerçekleştirilen projeyle Giresun Uğur Anadolu Lisesi'nde, 100 başarılı öğrenciye eğitim bursu sağlayacaklarını anlattı.

Çakır, düzenlenen "Uğur Tanı Sınavı" ile öğrencileri seçtiklerini, 55 yıllık deneyimlerini akademik ve bilimsel eğitimleriyle birleştirerek öğrencileri başarılı bir geleceğe hazırladıklarını ifade ederek, kariyerlerini belirleyecekleri lise hayatlarında öğrencilere rehberlik edecek olmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Uğur Okulları'nda okul öncesinden itibaren ikinci dil edinimine önem verildiğini vurgulayarak Çakır, "İngilizce dil ediniminin temelinde, bilgilerin duyular ile birleştiğinde daha anlamlı ve kalıcı olduğu yaklaşımının hakim olduğu 'İngilizceyi yaşayarak öğrenme' esas alınıyor. İngilizce dil öğretimi, hem okul içinde hem de okul dışında İngilizcenin aktif olarak kullanıldığı platformlar ve online içeriklerle zenginleştiriliyor. Öğrencilerin dil performansları ve gelişimleri düzenli takip edilerek geliştirilmesi gereken yönleri saptanıyor." bilgilerini paylaştı.

"Metodbox sayesinde akademik takip kolaylaştı"

"Uğur Sınava Hazırlık Merkezi"nde öğrencilerin sınavlarda üstün başarı elde etmelerini ve iyi bir geleceğe bugünden hazırlanmalarını hedeflediklerini aktaran Çakır, yapay zeka destekli online öğretim platformu Metodbox'ın, velilere çocuklarının akademik süreçlerinin takip edilebilmesi konusunda büyük avantaj sağladığını kaydetti.

Çakır, Metodbox'ın akıcı ve kolay kullanıma sahip ara yüzü ile velilerin, öğrencilerin hayallerine emin adımlarla yürüdüğü bu yolculukta öğretmenleriyle birlikte onları destekleyerek başarıya ulaşmalarını kolaylaştırdığını belirtti.

Eğitimde teknolojiye ve yabancı dile daha fazla yatırım yapılması gerektiğini anlatan Çakır, "Çocuklarımızın algısı ve farkındalıkları değişti. Bu beklentilere karşılık verebilecek nitelikte öğretmenlere ihtiyacımız var. Önümüzdeki süreçlerde öğretmenlerin bireysel ve mesleki gelişimleri için Türkiye'de hizmet içi eğitimlere daha fazla yatırım yapılması gerekiyor. Çünkü öğretmene yapılan yatırım, çocuklarımıza ve geleceğe yapılan yatırımdır." ifadelerini kullandı.

"Çift diploma şansı"

Uğur Okulları olarak 3 kıtada, 11 ülkeye yayılan 6 üniversite, 2 K12 okulu ve irtibat ofisleri ile dünya eğitimine katkı sağlayan uluslararası eğitim ağı BAU Global ailesinin bir üyesi olduklarını ve bundan gurur duyduklarını ifade eden Çakır, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yurt dışı eğitim konusunda da her zaman öğrencilerimizin ve mezunlarımızın yanındayız. Uğur Çift Diploma Programı kapsamında öğrencilerimiz lise eğitimine devam ederken Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları bünyesinde yer alan Mentora American School'un çift diploma programına katılan Uğurlu lise öğrencileri yüzde 100 akredite bir Amerikan lise diploması alabiliyor. Program kapsamında uluslararası öğrencileri üniversiteye hazırlamak için tasarlanmış ve yüksek nitelikli, ana dili İngilizce olan öğretmenler tarafından verilen çevrim içi bir müfredat sunuluyor. Dersler uzaktan eğitimle asenkron ya da senkron olarak gerçekleştiriliyor. Çift diploma programı mezunları, International University Alliance iş birliği ile 15 farklı Amerikan üniversitesine direkt geçiş hakkına sahip oluyor."

Çakır, ayrıca akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişime uygun eğitimi de önemsediklerini kaydetti.