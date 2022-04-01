Kütüphane Haftasında 'Kitap Benim' buluşması

'KİTAP Benim' projesi kapsamında her gün okullarda 20 dakika serbest okuma saati düzenleyen Uğur Okulları, Kütüphaneler Haftası kapsamında toplumda okuma farkındalığı oluşturmak amacıyla açık alanlarda okuma etkinliği düzenledi.

Öğrencilerin okuma, okuduğunu anlama, düşünceleri yorumlama, bunları zihninde yapılandırarak değerlendirme ve ilişki kurma becerilerini geliştirmeyi hedefleyen Uğur Okulları beş yıldır devam eden Kitap Benim projesini sürdürüyor. Tüm kademelerdeki öğrenciler her gün okulda belirlenen ders saatinde 20 dakika kitap okuyor. Türkiye'nin 52 ilinde 112 okulda eğitim gören Uğur Okulları öğrencileri, Kütüphaneler Haftası kapsamında ise kitap okuma saatini okul dışına taşıdı. Sahillerde, parklarda, bahçelerde kitap okuyarak toplumda okuma farkındalığı oluşturmayı amaçlayan öğrenciler "Kütüphaneler Haftasında farklı kapıları araladığımız çok güzel bir etkinlik yaptık" dedi.

"FARKINDALIK YARATMAYI HEDEFLİYORUZ"