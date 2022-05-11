İZMİR (İHA) - Uğur Okulları, İzmir Tire'ye geliyor

692 öğrenci kapasiteli Tire kampüsü, önümüzdeki yıl eğitime başlayacak

İZMİR - Yarım asrı aşkın deneyimiyle eğitim öğretime devam eden Uğur Okulları, İzmir'de 10. kampüsünü Tire'de açıyor. 4 kıtada 9 ülkede üniversiteleri ve okulları bulunan BAU Global Ailesi'nin bir üyesi olan Uğur Okulları, Tire kampüsünü yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerle buluşturacak.

İzmir'de; Aliağa, Bayraklı, Bornova, Gaziemir, Güzelbahçe, Menemen, Narlıdere, Örnekköy ve Karşıyaka'da bulunan kampüslerinde eğitime devam eden Uğur Okulları, Tire kampüsü ile nitelikli eğitim veren okullarına bir yenisini daha ekliyor. Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek, genel müdür yardımcıları Barış Sezgin, Elif Türkay ve Mustafa Çakır, Tire kampüsü kurucu temsilcisi Yıldırım Baytekin ve Tire kampüsü müdürü Emel Okat, Tire'de düzenlenen basın toplantısında Uğur Okulları ve Tire kampüsü ile ilgili detaylı bilgi paylaştı. Türkiye'nin 53 ilinde 113 okulda öğrencilerini geleceğe hazırlayan Uğur Okulları olarak 54 yıllık deneyim ve birikimle eğitim öğretime devam etmenin gururunu yaşadıklarını belirten Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek, çağdaş eğitim ortamı, öğrencilerin sorgulama ve analitik düşünme becerilerini geliştiren STEM eğitimi, Uğur Sınava Hazırlık Merkezi, kodlama eğitimi, yoğunlaştırılmış yabancı dil eğitimi, kişiye özgü çözüm odaklı ve proaktif rehberlik hizmetleriyle ayrıcalıklı bir eğitim kurumu olmayı sürdürdüklerini ifade etti.

Öğrencilerine burs imkanı

4 kıtada 9 ülkede; 6 üniversitesi, 6 dil okulu ve okul öncesinden lise kademesine kadar okulları bulunan Uğur Okulları, yurt dışı eğitim konusunda da öğrencilerini destekliyor. Uğur Okullarının, yurt içinde ve yurt dışında yüksek lisans, doktora ve iş fırsatları konusunda da her zaman mezun öğrencilerinin yanında olduğunu kaydeden Çiçek, "Uğur Okullarından mezun olan öğrencilerin İstanbul'daki Bahçeşehir Üniversitesinde çeşitli oranlarda burs imkanları bulunuyor. Okul öncesi, 1 ve 2. sınıftan itibaren Uğur Okullarında öğrenim gören öğrenciler yüzde 50, 3 ve 4. sınıftan itibaren öğrenim gören öğrenciler yüzde 45, 5 ve 6. sınıftan itibaren öğrenim gören öğrenciler yüzde 40, 7 ve 8. sınıftan itibaren öğrenim gören öğrenciler yüzde 35, lise diplomasını Uğur Okullarından alan öğrenciler yüzde 25 oranında indirim hakkından yararlanarak Bahçeşehir Üniversitesinde eğitim alabiliyor. Uğur Okulları mezunu öğrenciler, Avrupa'nın en büyük eğitim kurumlarından BAU Global çatısı altında bulunan İngiltere, Amerika, Almanya, Gürcistan, Kıbrıs üniversitelerde de burs imkanı buluyor. 9. sınıftan itibaren Uğur Okullarında öğrenim gören öğrenciler yüzde 50, 10. sınıftan itibaren öğrenim gören öğrenciler yüzde 40, 11. sınıftan itibaren öğrenim gören öğrenciler yüzde 30, 12. sınıftan itibaren öğrenim gören öğrenciler yüzde 25 indirim hakkından yararlanarak yurt dışındaki üniversitelerde eğitim alabiliyor" dedi.

Türkiye genelinde 79'u kampüs 113 okul

79'u kampüs olmak üzere toplam 113 okulda kaliteli eğitimi öğrencileriyle buluşturduklarını söyleyen Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek, sektörde öncü adımlar atmaya devam ettiklerini ifade ederek "Tüm okullarımızda aynı müfredatı, aynı kaynakları, aynı öğretim süreçlerini, aynı projeleri eş zamanlı olarak gözlemleyebilirsiniz. Tüm süreçlerimiz iç denetim birimimiz tarafından denetleniyor. Hem okullarımızda hem kurslarımızda belirlediğimiz bin 269'den fazla iç denetim kriterimiz var. Günümüzün ve geleceğin ihtiyaçlarını göz önünde tutarak her daim kendimizi geliştirmeye açık bir kurum olarak AR-GE yatırımlarımızı özenle sürdürüyoruz. 'Öğretmene yapılan yatırım çocuklarımıza ve geleceğe yapılan yatırımdır' inancıyla Türkiye genelinde hizmet içi eğitimler düzenliyoruz. İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, belediyeler ve üniversitelerle iş birliği yaparak kurumumuz dışında da veli, öğrenci ve öğretmen eğitimleri düzenliyoruz. Ayrıca tüm öğretmen ve yöneticilerimize Bahçeşehir Üniversitesinde yüzde 100 burslu yüksek lisans yapma imkanı sunuyoruz" diye konuştu.

Uğur Meta School programı

Uğur Okulları, dünyanın gündeminde olan "Metaverse" kavramının doğru anlaşılması, anlatılması ve sonrasında da uygulama alanlarında kullanılması için "Uğur Meta School" programını da başlattı. Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi iş birliği ile yöneticilere, öğretmenlere, öğrencilere ve velilere yönelik hizmet içi eğitimler vermeye başlayan okul, katılımcıları geleceğin dünyasına hazırlıyor. Her daim bilimi, teknolojiyi, kaynakları kullanarak doğru zamanda doğru adımlar atan, geleceğine sahip çıkan nesiller yetiştirmeyi amaçladıklarını belirten Nil Çiçek, şöyle konuştu: "Alanında uzman isimler tarafından verilen Uğur Meta School eğitimleri ile yapay zeka ve meta dünyası, Metaverse ekonomisi ve girişimcilik, NFT, PreMetaverse ve blok zincir gibi kavramlar hakkında bilgilendiriliyor. Yaptığımız her işin bilimsel temelli olmasını çok önemsiyoruz. Bu sebeple Uğur Meta School programlarına da öncelikle hizmet içi eğitimlerle başlamanın mutluluğu içindeyiz."

'5 dil 2 beceri' odaklı eğitim yaklaşımı

Eğitim yaklaşımlarında öğrencilere '5 dil ve 2 beceri'nin kazandırılmasını önemsediklerini belirten Çiçek şöyle devam etti: "Bu 5 dilden birincisi ana dilimizdir. Hayat başarısı için Türkçeyi öğrencilerimize çok iyi öğretmeliyiz. Okuduğunu doğru anlayan, kitap okumayı seven bir nesil yetiştiriyoruz. İkincisi, bilim dili olan matematik. Öğrencilerimize matematiğin hayatımızda ne işe yaradığını, nerede karşımıza çıkacağını anlatmak istiyoruz. Üçüncüsü, global dünyanın dili İngilizce. İyi İngilizce konuşan, kendini iyi ifade edebilen bireyler yetiştirmek istiyoruz. Dördüncü dil, teknolojinin dili olan kodlama ve yazılım dilidir. Teknolojinin mantığını iyi anlayabilirsek ileri teknoloji üretimi için bir adım daha atmış oluruz. Beşinci dil ise davranış dili. Yani iyi insan olmak. Bu 5 dilin yanında ise 2 beceriyi de onlara aşılıyoruz; sanat ve spor."

STEM eğitimi

Geçen 2 yılda dünyada yaşanan tüm sorunların çözümünün fen ve teknolojide saklı olduğunu deneyimlediğimize dikkat çeken Nil Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gelecekte oluşabilecek krizlere karşı hazır bir nesil yetiştirmek adına biz de STEM eğitimlerine odaklandık. Eğitim öğretime başladığımız günden bu yana okullarımızda fen, teknoloj, mühendislik ve matematik gibi 4 önemli disiplinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan STEM öğretim modeli uygulanıyor. Okul öncesi ve ilkokul kademesinde erkenSTEM, ortaokul ve lisede STEM olarak derslerde öğrenciler; disiplinler arası kazanımları, bu kazanımların birbirleriyle nasıl bütünleştirileceğini ve çok boyutlu düşünmeyi öğreniyor."

"Uğurlu öğrenciler YKS ve LGS'de Türkiye şampiyonu"

Uğurlu öğrencilerin Türkiye'de ve dünyada başarılara imza attığını ifade eden Çiçek, "2020 YKS'de öğrencimiz Halid Oğuz Serçe, LGS'de ise Ada Kaderoğlu Türkiye birincisi oldu. Öğrencilerimiz 2021 yılında ise YKS'de ilk 100'de 12, ilk 500'de 41, ilk binde 58 derece, ilk 2 binde 216 elde ederek büyük başarıya imza attı. LGS'de ise yüzde 1'lik dilimde 427, yüzde 2'lik dilimde 559, yüzde 3'lük dilimde 892, yüzde 4'lük dilimde 997, yüzde 5'lik dilimde bin 232 öğrencimiz yer aldı" ifadelerini kullandı.

Teknoloji ve eğitim birbirini tamamlıyor

Eğitimde teknoloji entegrasyonuna 10 yıl önce başladıklarını ifade eden Nil Çiçek sözlerini şöyle sürdürdü: "Pandemi; teknolojinin destekleyici, tamamlayıcı, geliştirici özelliklerini keşfetmemizi sağladı. Dijital vatandaşlık kavramı doğru anlaşılıp teknoloji amaca uygun kullanıldığında teknolojinin aslında faydalı bir şey olduğu herkes tarafından da anlaşıldı. Aktif şekilde kullandığımız teknoloji entegrasyonumuzu son 2 yılda tüm kurumlarımızda geliştirdik. 5 yıldır okullarımızda kullandığımız Metodbox ile her gün 85 bin aktif kullanıcı eğitime devam ediyor. Ayrıca canlı derslerimiz de Metodbox içerisine entegre edilen yerli ve eğitim odaklı görüntülü görüşme sistemi SeeMeet üzerinden yapılıyor."

"Sorumlu Üretim ve Tüketim" programı

Ayrıca bu yıl Birleşmiş Milletlerin "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları"nı ilke edinerek tüm kademelerde Uğur'da Sorumlu Üretim ve Tüketim programını başlattıklarını belirten Çiçek "Dünyanın geleceği için bilinçli adımlar atan nesiller yetişmek adına, öğrencilerimizle tarım ve gıda, enerji, su ve geri dönüşüm temalarında çalışmalar yapıyoruz. Bugüne kadar enerji temamız çerçevesinde, öğrencilerimizin gerçekleştirdiği elektrik tasarrufuna yönelik farkındalık eylemleriyle 2 ayda evlerde kişi başı 2 ton karbon emisyonu azaltıldı. Bu miktar doğaya kişi başı iki ağaç armağan etmeye denk geliyor. Su teması çerçevesinde öğrencilerimizin yaptığı eylem planları ile evlerdeki toplam su tüketiminde 1 ayda 1922,5 metreküp su tasarrufu sağlandı. Bu değer yıllık 23070 metreküp olarak hesaplanıyor ve Türkiye'nin en büyük 9. gölü olan Uluabat Gölü'nün yarısına denk geliyor" dedi.

Tire Kampüsü 692 öğrenci kapasiteli

Tire'ye tüm bu eğitim olanaklarına sahip yeni bir eğitim kurumu kazandırmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek, kampüs hakkında şu bilgileri verdi: "Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademelerinde eğitim verecek kampüsümüzde öğrencilerimize hem fiziki şartları hem de öğretim kadrosu ile mükemmel bir eğitim-öğretim hizmeti sunacağız. 30 derslikli, 2 bin 910 metrekare kapalı, 5 bin 25 metrekare açık alana sahip kampüsümüzde STEM laboratuvarı, fizik, kimya, biyoloji laboratuvarları, görsel sanatlar ve müzik Laboratuvarları, kütüphane, toplantı salonu, kapalı spor salonu, basketbol, futbol ve hentbol sahası gibi birçok fiziki olanak yer alıyor. 692 öğrenci kapasiteli yeni kampüsümüzde öğrencilerimizi başarılı bir geleceğe hazırlayacağız. Tire kampüsü, 2022-2023 eğitim döneminde kesintisiz olarak eğitimle buluşacak. Şimdiden kayıt çalışmalarına ve tanıtımlara başladık."