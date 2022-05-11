İZMİR-UĞUR OKULLARI İZMİR'DE 10'UNCU KAMPÜSÜNÜ TİRE'YE AÇTI

? Uğur Okulları, İzmir'de 10'uncu kampüsünü Tire'de açtı. 30 derslikli, 692 öğrenci kapasitesine sahip Tire kampüsü, 2022-2023 yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerle buluşacak.

Uğur Okulları'nın Tire'de açtığı kampüsün lansmanına Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek, genel müdür yardımcıları Barış Sezgin, Elif Türkay ve Mustafa Çakır, Tire kampüsü kurucu temsilcisi Yıldırım Baytekin ve Tire kampüsü müdürü Emel Okat katıldı. Düzenlenen basın toplantısı kapsamında Tire kampüsü ile ilgili detaylı bilgiler paylaşıldı. Aliağa, Bayraklı, Bornova, Gaziemir, Güzelbahçe, Menemen, Narlıdere, Örnekköy ve Şemikler'de bulunan kampüslerinde eğitime devam eden Uğur Okulları, Tire Kampüsü ile İzmir'de kampüs sayısını 10'a çıkardı.

Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek basın toplantısında yaptığı konuşmada, 'Türkiye'nin 53 ilinde 113 okulda 'Eğitim Değerlidir' felsefesiyle öğrencilerini geleceğe hazırlayan Uğur Okulları, güçlü akademik kadrosuyla en donanımlı eğitim olanaklarını sunuyor. 54 yıllık deneyim ve birikimle eğitime devam eden Uğur Okulları; çağdaş eğitim ortamı, öğrencilerin sorgulama ve analitik düşünme becerilerini geliştiren STEM eğitimi, Uğur Sınava Hazırlık Merkezi, kodlama eğitimi, yoğunlaştırılmış yabancı dil eğitimi, kişiye özgü çözüm odaklı ve proaktif rehberlik hizmetleriyle ayrıcalıklı bir eğitim kurumu olmayı sürdürüyor? dedi.

TİRE KAMPÜSÜ 692 ÖĞRENCİ KAPASİTELİ

Tire'ye tüm bu eğitim olanaklarına sahip yeni bir eğitim kurumu kazandırmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek kampüs hakkında şu bilgileri verdi:

'Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademelerinde eğitim verecek kampüsümüzde öğrencilerimize hem fiziki şartları hem de öğretim kadrosu ile mükemmel bir eğitim-öğretim hizmeti sunacağız. 30 derslikli, 2 bin 910 metrekare kapalı, 5025 metrekare açık alana sahip kampüsümüzde STEM Laboratuvarı, Fizik, Kimya, Biyoloji Laboratuvarları, Görsel Sanatlar ve Müzik Laboratuvarları, kütüphane, toplantı salonu, kapalı spor salonu, basketbol, futbol ve hentbol sahası gibi birçok fiziki olanak yer alıyor. 692 öğrenci kapasiteli yeni kampüsümüzde velilerimizin Uğur'a emanet ettiği çocuklarımıza kendi çocuğu gibi eğitim-öğretim verecek olan öğretmenlerimizle güçlü bir kadro kurduk.'

TÜRKİYE GENELİNDE 79'İ KAMPÜS 113 OKUL

79'i kampüs olmak üzere toplam 113 okulda kaliteli eğitimi öğrencileriyle buluşturduklarını belirten Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek, sektörde öncü adımlar atmaya devam ettiklerini söyledi. İzmir Tire'de yeni öğrencilerle buluşacak olmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Nil Çiçek, 'Türkiye genelinde okul öncesinden liseye kadar tüm kademelerde başarıyla eğitimlerini sürdüren 85 bin öğrencimiz, en değerli varlıklarımız. Hedefimiz geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın iyi bir eğitim almaları ve bir dünya vatandaşı olarak yetişmeleri. Tüm okullarımızda aynı müfredatı, aynı kaynakları, aynı öğretim süreçlerini, aynı projeleri eş zamanlı olarak gözlemleyebilirsiniz. Tüm süreçlerimiz iç denetim birimimiz tarafından denetleniyor. Hem okullarımızda hem kurslarımızda belirlediğimiz 1269'den fazla iç denetim kriterimiz var. Günümüzün ve geleceğin ihtiyaçlarını göz önünde tutarak her daim kendimizi geliştirmeye açık bir kurum olarak AR-GE yatırımlarımızı özenle sürdürüyoruz. 'Öğretmene yapılan yatırım çocuklarımıza ve geleceğe yapılan yatırımdır' inancıyla Türkiye genelinde hizmet içi eğitimler düzenliyoruz. İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, belediyeler ve üniversitelerle iş birliği yaparak kurumumuz dışında da veli, öğrenci ve öğretmen eğitimleri düzenliyoruz. Ayrıca tüm öğretmen ve yöneticilerimize Bahçeşehir Üniversitesi'nde yüzde 100 burslu yüksek lisans yapma imkanı sunuyoruz? dedi.

UĞUR META SCHOOL PROGRAMI

Uğur Okuları dünyanın gündeminde olan 'Metaverse' kavramının doğru anlaşılması, anlatılması ve sonrasında da uygulama alanlarında kullanılması için 'Uğur Meta School' programını başlattı. Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) iş birliği ile yöneticilere, öğretmenlere, öğrencilere ve velilere yönelik hizmet içi eğitimler vermeye başlayan Uğur Okulları, katılımcıları geleceğin dünyasına hazırlamayı hedefliyor. Her daim bilimi, teknolojiyi, kaynakları kullanarak doğru zamanda doğru adımlar atan, geleceğine sahip çıkan nesiller yetiştirmeyi amaçladıklarını söyleyen Nil Çiçek, 'Alanında uzman isimler verilen Uğur Meta School eğitimleri ile yapay zeka ve meta dünyası, Metaverse ekonomisi ve girişimcilik, NFT, PreMetaverse ve block zincir gibi kavramlar hakkında bilgilendiriliyor. Yaptığımız her işin bilimsel temelli olmasını çok önemsiyoruz. Bu sebeple Uğur Meta School programlarına da öncelikle hizmet içi eğitimlerle başlamanın mutluluğu içindeyiz' diye konuştu.

'5 DİL 2 BECERİ' ODAKLI EĞİTİM YAKLAŞIMI

Eğitim yaklaşımlarında öğrencilere '5 Dil ve 2 Beceri'nin kazandırılmasını önemsediklerini belirten Çiçek şöyle devam etti:

'Bu beş dilden birincisi ana dilimizdir. Hayat başarısı için Türkçeyi öğrencilerimize çok iyi öğretmeliyiz. Okuduğunu doğru anlayan, kitap okumayı seven bir nesil yetiştiriyoruz. İkincisi, bilim dili olan matematik. Öğrencilerimize matematiğin hayatımızda ne işe yaradığını, nerede karşımıza çıkacağını anlatmak istiyoruz. Üçüncüsü, global dünyanın dili İngilizce. İyi İngilizce konuşan, kendini iyi ifade edebilen bireyler yetiştirmek istiyoruz. Dördüncü dil, teknolojinin dili olan kodlama ve yazılım dilidir. Teknolojinin mantığını iyi anlayabilirsek ileri teknoloji üretimi için bir adım daha atmış oluruz. Beşinci dil ise davranış dili. Yani iyi insan olmak. Bu 5 dilin yanında ise 2 beceriyi de onlara aşılıyoruz: Sanat ve spor.'

Geçtiğimiz 2 yılda dünyada yaşanan tüm sorunların çözümünün fen ve teknolojide saklı olduğunu deneyimlediğimize dikkat çeken Nil Çiçek, 'Gelecekte oluşabilecek krizlere karşı hazır bir nesil yetiştirmek adına biz de STEM eğitimlerine odaklandık. Eğitim öğretime başladığımız günden bu yana okullarımızda fen (science), teknoloji (technology), mühendislik (engineering) ve matematik (mathematics) gibi dört önemli disiplinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan STEM öğretim modeli uygulanıyor. Okul öncesi ve ilkokul kademesinde erkenSTEM, ortaokul ve lisede STEM olarak derslerde öğrenciler; disiplinler arası kazanımları, bu kazanımların birbirleriyle nasıl bütünleştirileceğini ve çok boyutlu düşünmeyi öğreniyor' dedi.

UĞURLU ÖĞRENCİLER YKS VE LGS'DE TÜRKİYE ŞAMPİYONU

Bu yetkinliklerle donatılan öğrencilerin Türkiye'de ve dünyada başarılara imza attığını ifade eden Çiçek, '2020 YKS'de öğrencimiz Halid Oğuz Serçe, LGS'de ise Ada Kaderoğlu Türkiye birincisi oldu. Öğrencilerimiz 2021 yılında ise YKS'de ilk 100'de 12, ilk 500'de 41, ilk 1.000'de 58 derece, ilk 2000'de 216 elde ederek büyük başarıya imza attılar. LGS'de ise yüzde 1'lik dilimde 427, yüzde 2'lik dilimde 559, yüzde 3'lük dilimde 892, yüzde 4'lük dilimde 997, yüzde 5'lik dilimde 1232 öğrencimiz yer aldı' dedi.

TEKNOLOJİ VE EĞİTİM BİRBİRİNİ TAMAMLIYOR

Eğitimde teknoloji entegrasyonuna 10 yıl önce başladıklarını ifade eden Nil Çiçek şöyle devam etti:

'Pandemi; teknolojinin destekleyici, tamamlayıcı, geliştirici özelliklerini keşfetmemizi sağladı. Dijital vatandaşlık kavramı doğru anlaşılıp teknoloji amaca uygun kullanıldığında teknolojinin aslında faydalı bir şey olduğu herkes tarafından da anlaşıldı. Aktif şekilde kullandığımız teknoloji entegrasyonumuzu son iki yılda tüm kurumlarımızda geliştirdik. Beş yıldır okullarımızda kullandığımız Metodbox ile her gün 85 bin aktif kullanıcı eğitime devam ediyor. Ayrıca canlı derslerimiz de Metodbox içerisine entegre edilen yerli ve eğitim odaklı görüntülü görüşme sistemi SeeMeet üzerinden yapılıyor.'

UĞUR'DA SORUMLU ÜRETİM VE TÜKETİM PROGRAMI

Ayrıca bu yıl Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını ilke edinerek tüm kademelerde Uğur'da Sorumlu Üretim ve Tüketim programımızı başlattıklarını belirten Çiçek, 'Dünyanın geleceği için bilinçli adımlar atan nesiller yetişmek adına, öğrencilerimizle tarım ve gıda, enerji, su ve geri dönüşüm temalarında çalışmalar yapıyoruz. Bugüne kadar enerji temamız kapsamında, öğrencilerimizin gerçekleştirdiği elektrik tasarrufuna yönelik farkındalık eylemleriyle 2 ayda evlerde kişi başı 2 ton karbon emisyonu azaltıldı. Bu miktar doğaya kişi başı iki ağaç armağan etmeye denk geliyor. Su teması kapsamında öğrencilerimizin yaptığı eylem planları ile evlerdeki toplam su tüketiminde 1 ayda 1922,5 metreküp su tasarrufu sağlandı. Bu değer yıllık 23070 metreküp olarak hesaplanıyor ve Türkiye'nin en büyük 9. gölü olan Uluabat Gölü'nün yarısına denk geliyor' açıklamasında bulundu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel