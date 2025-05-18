Uğur İbrahim Altay'dan 19 Mayıs Mesajı

Uğur İbrahim Altay'dan 19 Mayıs Mesajı
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, gençlerin Türkiye'nin geleceği için büyük bir umut taşıdığını vurguladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altay, yayımladığı mesajda, bu anlamlı günün milletin azim ve kararlılıkla topyekun bir dirilişe geçtiği, özgürlüğe ve bağımsızlığa olan inancını tüm dünyaya haykırdığı bir kahramanlık destanı olduğunu söyledi.

19 Mayıs 1919 tarihinin esarete boyun eğmeyen milletin yeniden doğuşu olduğunu belirten Altay, şunları kaydetti:

"Ya istiklal ya ölüm!" diyerek bağımsızlık uğruna canını ortaya koyan kahraman ecdadımız, işgale karşı başlattığı destansı mücadeleyle tarihin akışını değiştirmiştir. O gün Samsun'dan yükselen istiklal meşalesi, milletimizin sarsılmaz iradesiyle güçlenmiş, Erzurum'dan Sivas'a, Sakarya'dan Dumlupınar'a kadar uzanan bir diriliş destanına dönüşmüştür. Ecdadımızdan günümüze taşınan bu kutlu destan, bugün gençlerimizin omuzlarına emanet edilen en özel miraslardandır. Çünkü bizler inanıyoruz ki gençlerimiz parlak istikbalimizin yegane teminatıdır. Sizler, bu aziz milletin yarınlarını inşa edecek, medeniyetimizi daha ileriye taşıyacak en büyük umudumuzsunuz. Bin yıldır kahraman ecdadımızın cesaretiyle yoğrulmuş bu toprakların varisleri olarak, tarihin omuzlarınıza yüklediği emaneti gururla taşıyorsunuz. Her adımınız, bu milletin şanlı mazisini geleceğe taşıyan birer iz, her hayaliniz yarının Türkiye'sine atılmış bir temel taşıdır. Sizlere yürekten güveniyor ve inanıyoruz."

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel
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