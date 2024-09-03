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Ugandalı muhalif politikacı Bobi Wine polis tarafından bacağından vuruldu

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Uganda'da gerçek adı Robert Kyagulanyi olan muhalif politikacı Bobi Wine, protesto sırasında polis tarafından bacağından vuruldu. Ulusal Birlik Platformu, güvenlik güçlerinin Wine'ın 'hayatına kastettiğini' belirterek, Wine'ın Wakiso Bölgesi'ndeki Bulindo'da bacağından vurulduğunu ve ağır yaralandığını açıkladı.

- Ugandalı muhalif politikacı Bobi Wine polis tarafından bacağından vuruldu

KAMPALA - Uganda'da gerçek adı Robert Kyagulanyi olan muhalif politikacı Bobi Wine, protesto sırasında polis tarafından bacağından vuruldu.

Uganda'nın başkenti Kampala yakınlarında düzenlenen protesto sırasında göstericiler ile polis arasında çatışma çıktı. Protestoya katılan gerçek adı Robert Kyagulanyi olan muhalif politikacı Bobi Wine, çıkan çatışmada polis tarafından bacağından vuruldu.

Ulusal Birlik Platformu, güvenlik güçlerinin Wine'ın "hayatına kastettiğini" belirterek, Wine'ın Wakiso Bölgesi'ndeki Bulindo'da bacağından vurulduğunu ve ağır yaralandığını açıkladı. Polis veya hükümet yetkilileri, olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi tutuklanmıştı

Uganda'da 14 Ocak 2021'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olan şarkıcı ve muhalif politikacı Bobi Wine, seçimler öncesi tutuklanmış, ülkede şiddet olayları patlak vermişti. Protestolarda, 50'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Seçimi ise, 34 yıldır iktidarı elinde tutan Yoweri Museveni kazanmıştı. Wine, seçimde hile yapıldığını iddia etmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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