Ugandalı muhalif lider kefaletle serbest bırakıldı - Haberler

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Ugandalı muhalif lider kefaletle serbest bırakıldı

AA - Tufan Aktaş - Güncel
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Ugandalı muhalif lider kefaletle serbest bırakıldı

Ugandalı muhalif lider Kizza Besigye, halkı şiddete teşvik etmek suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından kefaletle serbest bırakıldı.

Ugandalı muhalif lider Kizza Besigye, halkı şiddete teşvik etmek suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından kefaletle serbest bırakıldı.

Yüksek enflasyonu protesto etmek amacıyla eylem çağrısında bulunduktan sonra şiddeti teşvik suçlamasıyla 25 Mayıs'ta gözaltına alınan Besigye, kefaletle salıverildi.

Önce 30 milyon şilin (8 bin dolar) kefalet ödemesine hükmedilen Besigye, kararı reddederek temyize gitti ve bu miktar 3 milyon şiline (800 dolar) düşürüldü.

Besigye, enflasyonun halk üzerindeki etkisini sınırlamak için vergi indirimi ve diğer önlemler için iktidara çağrı yapmıştı.

Devlet Başkanı Yoweri Museveni, yüksek fiyatları Ukrayna'daki savaşa ve Kovid-19 salgınına bağlayarak yardım yapmayacaklarını açıklamıştı.

Besigye, devlet başkanlığı seçimlerinde daha önce dört defa Museveni'ye karşı yarışmış ve kaybetmişti.

AA / Tufan Aktaş - Güncel

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