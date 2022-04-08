Ugandalı Marygorret Sivas'ta Müslüman oldu

Si Sivas İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreniyle 29 yaşındaki Uganda vatandaşı Marygorret Naggujja, Müslüman olup "Meryem" adını aldı.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, İl Müftüsü Remzi Pehlivan öncülüğünde gerçekleştirilen merasimde Marygorret'ın Müslümanlığı tercih etmesine vesile olan avukat Tuba Altuntaş Hastaoğlu'nun tercümanlığı eşliğinde imanın ve İslam'ın şartları anlatıldı.

Kelimeişehadet getiren Marygorret, şahitlerin huzurunda İslamiyet'i kabul ederek Müslüman oldu.

İhtida merasimi sonrası konuşan Pehlivan, şunları kaydetti:

"Allah'ın lütfu ve kendi iradesiyle İslam'ı tercih eden Marygorret Naggujja'yı ve onun Müslüman olmasına vesile olan Tuba Hanım'ı tebrik ediyorum. İslam dinini araştırıp özgür iradesiyle Müslüman olan ve Meryem adını alan Marygorret Hanım, şu andan itibaren hayatında tertemiz bir sayfa açtı. Rabbim yeni hayatında rızasına uygun bir hayat sürdürmeyi nasip etsin."

Müftü Pehlivan, Meryem'e ihtida belgesi ile İngilizce mealli Kur'an-ı Kerim hediye etti.