Uganda-Kongo Demokratik Cumhuriyeti sınırında isyancılara karşı ortak operasyon sürüyor - Haberler

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Uganda-Kongo Demokratik Cumhuriyeti sınırında isyancılara karşı ortak operasyon sürüyor

AA - Güncel
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Uganda-Kongo Demokratik Cumhuriyeti sınırında isyancılara karşı ortak operasyon sürüyor

Uganda ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) sınırında faaliyet gösteren terör örgütü Demokratik İttifak Güçlerine (ADF) yönelik Kasım 2021'den bu yana devam eden ortak operasyonda, 60 kişinin teslim olduğu 30'unun öldürüldüğü bildirildi.

Uganda ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) sınırında faaliyet gösteren terör örgütü Demokratik İttifak Güçlerine (ADF) yönelik Kasım 2021'den bu yana devam eden ortak operasyonda, 60 kişinin teslim olduğu 30'unun öldürüldüğü bildirildi.

Uganda ile KDC orduları, kasım ayından bu yana iki ülke sınırında ADF'ye karşı yürüttükleri operasyonda çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi.

Operasyonlarda 30 ADF üyesi öldürülürken 60'ı da teslim oldu.

Öte yandan operasyonların başladığı kasım ayından bu yana 40 teröristin de yakalandığı bilgisi paylaşıldı.

ADF'yi, Kasım 2021'de Uganda'nın başkenti Kampala'daki bombalı saldırıları düzenlemekle suçlayan Uganda ve KDC, örgüte yönelik askeri operasyonları sürdürüyor.

AA / Güncel

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