Uganda, isyancı örgütün elinden kurtarılan 34 KDC vatandaşını ülkesine teslim etti Güncel Haberler Uganda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda faaliyet gösteren Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı örgüte yönelik operasyonda kurtarılan 34 KDC vatandaşını ülkesine teslim etti. Uganda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda faaliyet gösteren Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı örgüte yönelik operasyonda kurtarılan 34 KDC vatandaşını ülkesine teslim etti. Ulusal basındaki habere göre, Uganda Halk Savunma Kuvvetleri ADF'ye yönelik askeri operasyon düzenledi. İki ülke sınırında düzenlenen operasyonda örgütün elinden kurtarılan 34 KDC vatandaşı ülkesine gönderildi. Kurtarılanlar arasında kadın ve çocukların da olduğu kaydedildi. Uganda, 16 Kasım 2021'de başkent Kampala'da düzenlenen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği intihar saldırılarından ADF'yi sorumlu tutuyor. Bu kapsamda Uganda, Aralık 2021'de KDC'nin doğusunda varlık gösteren ADF'ye yönelik operasyonlara destek vermek amacıyla asker göndermişti. Uganda'nın KDC'de bin 700 askerinin olduğu tahmin ediliyor. Kaynak: AA / Güncel Antalya Diplomasi Forumu Kongo Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Uganda, isyancı örgütün elinden kurtarılan 34 KDC vatandaşını ülkesine teslim etti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.