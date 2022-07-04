Uganda, Etiyopyalı isyancıları desteklediğine dair iddiaları reddetti Uganda Halk Savunma Kuvvetleri (UPDF), Etiyopya'da isyancı grup Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyelerini desteklediklerine dair çıkan iddiaları reddetti. Uganda Halk Savunma Kuvvetleri (UPDF), Etiyopya'da isyancı grup Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyelerini desteklediklerine dair çıkan iddiaları reddetti. UPDF Sözcüsü Felix Kulayigye, Etiyopya basınında yer alan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Kulayigye, Uganda'nın Etiyopyalı isyancıları desteklediğine dair haberlerin gerçek dışı olduğunu belirtti. Haberler için "Tamamen uydurma." diyen Kulayigye, Uganda'nın Etiyopya'ya sınır olmadığına ve haberlerde geçen Uganda Savunma Bakanı'nın isminin de doğru olmadığına dikkati çekti. Kulayigye'nin açıklaması, Uganda'nın TPLF'yi desteklediğine dair Etiyopya basınında çıkan haberlerin ardından geldi. AA / Gökhan Kavak - Güncel Etiyopya Güncel Haberler

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