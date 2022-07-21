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Uganda Devlet Başkanı, muhalif lideri Adalet Bakanı olarak atadı

AA - Tufan Aktaş - Güncel
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Uganda Devlet Başkanı, muhalif lideri Adalet Bakanı olarak atadı

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, dün iş birliği anlaşması imzaladığı muhalif Demokrat Parti lideri Norbert Mao'yu Adalet ve Anayasa İşleri Bakanı olarak atadı.

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, dün iş birliği anlaşması imzaladığı muhalif Demokrat Parti lideri Norbert Mao'yu Adalet ve Anayasa İşleri Bakanı olarak atadı.

Museveni tarafından yapılan açıklamada, kabineye ilişkin bilgi verildi, yeni Adalet ve Anayasa İşleri Bakanı'nın Mao olduğu duyuruldu.

Diğer muhalif partilerce dün Museveni'yle bir araya geldiği ve iş birliği anlaşması imzaladığı için yerilen Mao, 2010'dan bu yana ülkenin en eski siyasi partisi olan Demokrat Parti'nin başında bulunuyor.

İktidarın en güçlü rakiplerinden muhalif Ulusal Birlik Platformu Genel Sekreteri David Lewis Rubongoya, iktidardaki Ulusal Direniş Hareketi ile Demokrat Parti arasındaki anlaşmayı "muhalif gibi gözükme" döneminin sona ermesi olarak yorumladı.

AA / Tufan Aktaş - Güncel

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