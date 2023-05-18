Uganda, demir yolu hattı için Türk şirketiyle anlaşma yapacak

Uganda, Çinli şirketten aldığı Makala-Kampala demir yolu projesini Türk şirketi Yapı Merkezi'ne verme kararı aldı.

Uganda hükümetinden yapılan açıklamada, Yapı Merkezi ile sözleşme imzalama aşamasına gelindiği ve inşaatın bu yıl başlamasının planlandığı bildirildi.

Kenya sınırındaki Malaba'dan başlayarak başkent Kampala'ya gidecek olan 273 kilometrelik demir yolu hattı ihalesi, Çinli Harbour Mühendislik Şirketinin (CHEC) yeterli mali destek bulamaması nedeniyle iptal edilmişti.

Hattın maliyetinin 2 milyar doları aşması bekleniyor.

Etiyopya ve Tanzanya gibi Doğu Afrika ülkelerinde demir yolu inşası üstlenen Yapı Merkezi, geçen yıl "dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhidi" arasında 58. sıraya yükselmişti.