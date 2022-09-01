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Uganda'dan KDC'li mültecilere "kamplara yerleşin ya da ülkeyi terk edin" çağrısı

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Uganda'dan KDC'li mültecilere 'kamplara yerleşin ya da ülkeyi terk edin' çağrısı

Afrika'da en fazla mülteciyi sınırlarında barındıran Uganda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) çatışmalardan kaçarak ülkeye sığınan mültecilere kamplara yerleşmeleri ya da ülkeyi terk etmeleri çağrısı yaptı.

Afrika'da en fazla mülteciyi sınırlarında barındıran Uganda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) çatışmalardan kaçarak ülkeye sığınan mültecilere kamplara yerleşmeleri ya da ülkeyi terk etmeleri çağrısı yaptı.

Yerel basında çıkan habere göre, Uganda, KDC'den gelen mültecilere iki günlük süre verdi.

Uganda hükümeti, KDC'deki çatışmalardan kaçarak Uganda'ya sığınanların mülteci kamplarına yerleşmeleri ya da ülkeyi terk etmeleri gerektiğini açıkladı.

Kayıtlı olmayan KDC'li mültecilerin ülkede güvenlik ve sağlık gibi alanlarda problemler oluşturduğuna dikkat çekilen açıklamada, Ebola, Kovid-19 gibi salgınların arttığının da altı çizildi.

KDC'de isyancılarla ordu arasındaki çatışmalardan kaçarak Uganda-KDC sınır hattına yerleşen yaklaşık 20 bin mülteci kamplarına yerleşmeyi reddediyor.

Kaynak: AA / Gökhan Kavak - Güncel

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