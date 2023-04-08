Uganda'daki trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybetti
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Uganda'da bir minibüs ile petrol tankerinin çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.
Uganda'da bir minibüs ile petrol tankerinin çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki habere göre, Lwengo bölgesindeki Masaka-Mbarara yolunda bir petrol tankeri ile minibüs çarpıştı.
Kazada, minibüste bulunan 2'si çocuk olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde minibüsün ağır hasar gördüğü kaydedildi.
Aynı bölgede Aralık 2022'de 10 kişinin hayatını kaybettiği bir kaza meydana gelmişti.
Kaynak: AA / Gökhan Kavak - Güncel